|
"Почему от нас это скрывают?": Журналист кремлёвского пула потребовал "всю правду" после вспышки коронавируса
30 января 2020, 20:09 • 123 • В мире
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов шутливо потребовал от властей Китая рассказать "всю правду". Корреспондент иронично прокомментировал панические новости о вспышке коронавируса, болезнь уже унесла 170 человек. В своём Telegram-канале Смирнов заявил, что хотелось бы знать: сколько погибло от других причин за тот же период в 1,5-миллиардном Китае. Например, "подавившись вишнёвой косточкой". "Почему от нас это скрывают", - подытожил Смирнов.
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов прокомментировал в своём Telegram-канале вспышку коронавируса в Китае. Там погибло уже около 170 человек. В ироничной форме журналист заявил, что это не такие большие цифры для населения Китая, и потребовал от властей "всю правду".
"На фоне тревожных сообщений, что в Китае за два месяца от коронавируса скончались уже 170 человек, хотелось бы знать всю правду. Например, сколько человек в 1,5-миллиардном Китае за это время умерло, подавившись вишнёвой косточкой? Насколько пугающие цифры? Почему от нас это скрывают?" - написал Дмитрий Смирнов.
Напомним, смертоносный коронавирус бушует в Китае вот уже месяц. Его жертвами стали уже больше ста человек, а количество заболевших китайцев исчисляется тысячами. Россия приняла жёсткие меры безопасности, чтобы не допустить распространения вируса на своей территории. Пока случаев заболевания в нашей стране не зарегистрировано.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
123
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 января 2020, 04:54
|
27 января 2020, 17:24
|
28 января 2020, 03:09
|
26 января 2020, 08:54
|
29 января 2020, 18:09
|
28 января 2020, 19:24
|
25 января 2020, 13:24