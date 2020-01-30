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"Почему от нас это скрывают?": Журналист кремлёвского пула потребовал "всю правду" после вспышки коронавируса

30 января 2020, 20:09  •  123 • В мире
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов шутливо потребовал от властей Китая рассказать "всю правду". Корреспондент иронично прокомментировал панические новости о вспышке коронавируса, болезнь уже унесла 170 человек. В своём Telegram-канале Смирнов заявил, что хотелось бы знать: сколько погибло от других причин за тот же период в 1,5-миллиардном Китае. Например, "подавившись вишнёвой косточкой". "Почему от нас это скрывают", - подытожил Смирнов.
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов прокомментировал в своём Telegram-канале вспышку коронавируса в Китае. Там погибло уже около 170 человек. В ироничной форме журналист заявил, что это не такие большие цифры для населения Китая, и потребовал от властей "всю правду".
"На фоне тревожных сообщений, что в Китае за два месяца от коронавируса скончались уже 170 человек, хотелось бы знать всю правду. Например, сколько человек в 1,5-миллиардном Китае за это время умерло, подавившись вишнёвой косточкой? Насколько пугающие цифры? Почему от нас это скрывают?" - написал Дмитрий Смирнов.
Напомним, смертоносный коронавирус бушует в Китае вот уже месяц. Его жертвами стали уже больше ста человек, а количество заболевших китайцев исчисляется тысячами. Россия приняла жёсткие меры безопасности, чтобы не допустить распространения вируса на своей территории. Пока случаев заболевания в нашей стране не зарегистрировано.

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