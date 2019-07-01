"Почему они сюда все шастают?!": Преподаватель вокала послала "на ..." певицу Катамадзе после её слов о России

Грузинская певица Нино Катамадзе объявила, что больше не будет выступать с концертами в Москве и вообще в России. Также она назвала Россию "агрессором", а президента Владимира Путина - врагом. Её слова для Царьграда прокомментировала певица и преподаватель эстрадно-джазового вокала академии им. Гнесиных Ирина Отиева.

Она отметила, что вообще не понимает, зачем грузинские артисты "шастают" по России, если так её ненавидят. Ирина Отиева подчеркнула, что необходимо уважать страну, в которой зарабатываешь и кормишься.

"Если вы это не цените – ну, на... все отсюда. До свидания", - сказала артистка в интервью Царьграду.

Отиева добавила, что лично не знает никакой джазовой певицы Нино Катамадзе. Артистка подчеркнула, что даже никогда не слышала о существовании данной исполнительницы.

Катамадзе написала в соцсети Facebook, что не будет больше выступать в России, правда, сделала это только после своего концерта на московском фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня. Предыдущие 11 лет грузинской певице ничего не мешало выступать и зарабатывать в России, которую, как оказалось, она так сильно не любит.