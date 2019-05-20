"Почему не заговорили на гагаузском?": "Блюститель" украинского языка попеняла Зеленскому

Украинская писательница, активный борец за украинский язык Лариса Ницой на странице в Facebook высказала свое недовольство репликой Владимира Зеленского на русском языке. По ее словам, сам новый президент разделил своей фразой украинцев на русскоязычных и украиноязычных.

В частности, речь идет об обращении Зеленского к жителям Донбасса. Свое послание он адресовал на русском языке. В ответ ему из зала лидер Радикальной партии Олег Ляшко крикнул, что все понимают украинский, на что глава Украины саркастически поблагодарил парламентария за "разделение людей".

Ницой в свою очередь выразила недоумение, почему Зеленский не стал говорить на языках иных народов, проживающих в Незалежной, передает РИА Новости.

"Почему вы не заговорили на гагаузском, крымско-татарском, болгарском, румынском, польском, немецком, венгерском, греческом, иврите <…> а снова возвысили язык одного меньшинства - русский?" - написала она.

Ницой также отметила, что плакала от умиления, когда услышала от нового лидера страны, "что мы все украинцы - независимо от происхождения, языка, вероисповедания".

"Когда вы разделили украинцев на русскоязычных и украиноязычных - вы вылили на меня ведро холодной воды", - написала она в Facebook.