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"Почему не сало?": Баранец рассказал, что ждёт украинские грузовики в США

20 мая 2021, 19:05  •  78 • Политика
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец рассказал, что ждёт украинские грузовики в США. Он удивился, что американцы обратили внимание именно на этот сегмент производства, ведь Украина никогда не славилась машиностроением: "Почему не сало?".
Так эксперт прокомментировал недавнюю закупку украинских грузовиков КрАЗ 4×4 для нужд США. Соглашение было подписано с американской компанией US21 Inc, которая является одним из поставщиков Минобороны США.
В "АвтоКрАЗе" назвали сделку доказательством того, что украинская компания является одной из ведущих в мире. Однако Баранец считает, что это лишь попытка поддержать увядающую украинскую экономику.
По словам военного обозревателя, Украина никогда не была известна как производитель качественных машин. Даже во времена СССР её продукция не пользовалась большой популярностью. По этой части впереди была Белоруссия, которая сегодня продаёт тракторы по всему миру.
Украинское сало имеет гораздо большую рекламу в мире, нежели грузовики. Странная покупка США. С моей точки зрения, она даже оскорбительна для американцев, - отметил Баранец в разговоре с "ПолитЭкспертом".
Он полагает, что США отдадут украинские грузовики отстающим штатам или союзникам по НАТО. Не исключено также, что украинцы решили обменять грузовики на какую-то американскую продукцию, а теперь преподносят это как "сделку века".

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