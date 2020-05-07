"Почему не орали на всю страну": Доктор Рошаль сожалеет, что вовремя не сдал правительство Медведева

Врачи, чиновники и военные ещё 24 июня 2019 года на площадке ОНФ обсуждали возможность массового оказания медицинской помощи в условиях ЧС и пришли к выводу, что система здравоохранения к нему не готова. Об этом рассказал директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль.

Он признался, что до сих пор винит себя в том, что совещание проводили в закрытом режиме, хотя надо было кричать об этом на всю страну. Потому что в ходе обсуждения выяснилось, что российская медицина под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева и вице-премьера Татьяны Голиковой совершенно не готова к мобилизации и спасению людей.

"Мы выступали против проводимой в течение более 15-20 лет оптимизации здравоохранения, которая не учитывала эти факторы и была рассчитана на спокойную жизнь без катаклизмов", - рассказал Леонид Рошаль.

По итогам обсуждения были даны рекомендации, но власти так и "не успели" их выполнить.

"Честно говоря, локти себе кусаем, почему не орали на всю страну и почему провели (обсуждение) в закрытом режиме", - корит себя доктор.

Напомним, президент России Владимир Путин присвоил доктору Леониду Рошалю звание Героя Труда. Также он награждён орденом Мужества, пишет Nation News.