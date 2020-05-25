|
"Почему на Украине так озабочены состоянием Кадырова": Всё дело в извинениях, пояснила Витязева
25 мая 2020, 14:55 • 160 • В мире
В украинских СМИ с упоением стали рассказывать о "болезни" Рамзана Кадырова. Журналистка Юлия Витязева объяснила такую увлечённость "незалежных" медиа. По её мнению, всё дело в извинениях, которые должен был принести Владимир Зеленский.
Журналистка Юлия Витязева нашла объяснение, почему в украинских СМИ так рьяно схватились на новость о коронавирусе у Кадырова. Такие инсайды активно распространялись последние несколько дней. В медиа даже появлялись версии, что у лидера Чечни якобы поражены 50 процентов лёгких.
Впрочем, все домыслы скептиков разбило поздравление Кадырова в Telegram. Лидер Чеченской Республики поздравил мусульман с праздником разговения Ид аль-Фитр. Сообщение, по сути, можно назвать официальным опровержением слухов о том, что Кадырова якобы госпитализировали в Москву с подозрением на коронавирус, которые появились в ряде СМИ.
Впрочем, полагает Витязева, у украинцев был свой интерес в раздувании этой истории с Кадыровым. По её мнению, украинцы распереживались, поскольку Зеленский должен был снова извиниться перед Кадыровым.
"Всё не могла понять, почему на Украине так озабочены состоянием здоровья Кадырова. А оно вон как, оказывается!" - написала она.
Речь идёт о давней и нашумевшей истории, когда шоумен Зеленский опубликовал неуместный и оскорбительный видеоролик с плачущим Рамзаном Кадыровым.
Как сообщали СМИ, впоследствии Зеленский тайно пытался извиниться перед политиком.
160
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 мая 2020, 05:55
|
19 мая 2020, 07:55
|
24 мая 2020, 08:55
|
18 мая 2020, 22:55
|
18 мая 2020, 16:40
|
19 мая 2020, 23:55
|
19 мая 2020, 03:55