Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В России оценили угрозы Зеленского отказаться от переговоров по Донбассу
Даже суток не прошло: Перемирие в Идлибе уже на грани срыва
Американская ложь и американская правда
"Достаточно": Клишас высказался о запрете на зарубежную недвижимость д...
Главная / Политика

"Почему мне кажется, что это были США?": Коц о "мелкой пакости" в Совбезе ООН

07 марта 2020, 19:35  •  163 • Политика
СБ ООН не принял заявление о соглашении России и Турции по Идлибу. "Почему мне кажется, что это были США?" - задаётся вопросом военкор Александр Коц и сам же отвечает.
Совбез ООН не смог принять общее заявление для прессы по итогам заседания, на котором Россия проинформировала партнёров о договорённостях с Турцией по Идлибу, из-за позиции одного из государств - членов Совбеза, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя. Военкор Александр Коц уверен, что в деле не обошлось без США.
Почему мне кажется, что это были США? Потому что им должно быть обидно, что центр принятия решений в регионе сместился, - пишет он в своём Telegram-канале Kotsnews.
Военкор отмечает, что мирить Турцию и Россию американцы явно не хотели. Но и помогать Анкаре в столкновении с Москвой в Вашингтоне тоже желанием не горели, полагает журналист.
По мнению Коца, в итоге США сделали ставку на горячность президента Турции и прогадали. В Вашингтоне явно не ожидали, что Москва охладит пыл турецкого лидера. Поэтому американцы и устроили каверзу в Совбезе ООН.
Напомним, что переговоры глав России и Турции прошли 5 марта в Москве. На них достигнуты договорённости о прекращении огня в Идлибе, а также о разграничении сил различных сторон.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



163
Источник
Похожие новости
07 марта 2020, 02:35
"Напрямую испугался?" Зеленский поставил Путину дедлайн. Но страшно всё равно не получилось
07 марта 2020, 00:35
Эрдоган перепутал Лаврова со своим министром. Он болен? Невролог оценил дисфункцию президента Турции
07 марта 2020, 04:35
Путин - откровенно: о свадьбе, новой должности и высшем счастье
07 марта 2020, 08:35
В России оценили угрозы Зеленского отказаться от переговоров по Донбассу
07 марта 2020, 00:35
"Достаточно": Клишас высказался о запрете на зарубежную недвижимость для чиновников
07 марта 2020, 02:35
"Зомби с отсутствием мозга": Соцсети о коронавирусе в украинской Раде
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 марта 2020, 15:30
«Я вынужден их трогать»: в отношении подозреваемого в домогательствах детского тренер...
07 марта 2020, 02:35
"Напрямую испугался?" Зеленский поставил Путину дедлайн. Но страшно всё рав...
07 марта 2020, 00:35
Эрдоган перепутал Лаврова со своим министром. Он болен? Невролог оценил дисфункцию пр...
07 марта 2020, 04:35
«Зеленые» рассказали о хитром плане возвращения Крыма и Донбасса
07 марта 2020, 04:35
Путин - откровенно: о свадьбе, новой должности и высшем счастье
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 марта 2020, 09:35
"Завтра отправим Незнайку обратно на Луну": Власти Украины послали старого премьера и выбрали нового
03 марта 2020, 07:35
"Нервный джигит" сыграл злую шутку с Эрдоганом: Истинные причины бойни в Идлибе назвал Михеев
04 марта 2020, 20:35
"Россия вышла на поле боя": В турецкой армии - стресс, в СМИ - истерия
03 марта 2020, 15:35
"Список собственных кладбищ": Мирошник раскрыл ужасающие преступления экс-командира "Айдара"
06 марта 2020, 06:35
"Что ж ты, фраер, сдал назад": Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана
03 марта 2020, 11:35
"Взорвали радиосигналом": Малайзийский боинг MH17 был уничтожен спрятанными на борту бомбами - Антипов
03 марта 2020, 06:35
Удар коронавируса. Что скрывают вирусологи?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.