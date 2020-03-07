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"Почему мне кажется, что это были США?": Коц о "мелкой пакости" в Совбезе ООН
07 марта 2020, 19:35 • 163 • Политика
СБ ООН не принял заявление о соглашении России и Турции по Идлибу. "Почему мне кажется, что это были США?" - задаётся вопросом военкор Александр Коц и сам же отвечает.
Совбез ООН не смог принять общее заявление для прессы по итогам заседания, на котором Россия проинформировала партнёров о договорённостях с Турцией по Идлибу, из-за позиции одного из государств - членов Совбеза, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя. Военкор Александр Коц уверен, что в деле не обошлось без США.
Военкор отмечает, что мирить Турцию и Россию американцы явно не хотели. Но и помогать Анкаре в столкновении с Москвой в Вашингтоне тоже желанием не горели, полагает журналист.
По мнению Коца, в итоге США сделали ставку на горячность президента Турции и прогадали. В Вашингтоне явно не ожидали, что Москва охладит пыл турецкого лидера. Поэтому американцы и устроили каверзу в Совбезе ООН.
Напомним, что переговоры глав России и Турции прошли 5 марта в Москве. На них достигнуты договорённости о прекращении огня в Идлибе, а также о разграничении сил различных сторон.
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