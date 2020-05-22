"Почему коронавирус не убил больше русских": Вассерман ответил Bloomberg и всем американцам

Журналист Анатолий Вассерман в блоге на сайте РЕН-ТВ прокомментировал публикации западных СМИ о низком уровне смертности от COVID-19 в России.

Он заметил, что в нашей стране наконец наметилось снижение случаев коронавируса, подчеркнув, однако, что говорить об устойчивости этой тенденции пока рано.

Между тем американская и британская пресса продолжает свою антироссийскую линию, намекая на то, что низкое на фоне их стран число смертей в РФ якобы является результатом махинаций со статистикой.

Журналист, в частности, упомянул "фантазию" Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских", которое потом, однако, редакции пришлось заменить.

Но не у нас низкая смертность, а у них сверхвысокая, - заметил Вассерман.

Особенно в США, добавил он. По его мнению, причина - в несовершенствах американской системы здравоохранения. Так, у большинства граждан страховка попросту не покрывает лечение от COVID-19, а влезать в новые кредиты готовы далеко не все.