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"Почему коронавирус не убил больше русских": Вассерман ответил Bloomberg и всем американцам

22 мая 2020, 23:55  •  58 • Политика
Журналист Анатолий Вассерман ответил Bloomberg, "почему коронавирус не убил больше русских", но убил много американцев. Он заметил, что "не у нас низкая смертность, а у них сверхвысокая". Причины этого он видит в многочисленных несовершенствах системы здравоохранения в США.
Журналист Анатолий Вассерман в блоге на сайте РЕН-ТВ прокомментировал публикации западных СМИ о низком уровне смертности от COVID-19 в России.
Он заметил, что в нашей стране наконец наметилось снижение случаев коронавируса, подчеркнув, однако, что говорить об устойчивости этой тенденции пока рано.
Между тем американская и британская пресса продолжает свою антироссийскую линию, намекая на то, что низкое на фоне их стран число смертей в РФ якобы является результатом махинаций со статистикой.
Журналист, в частности, упомянул "фантазию" Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских", которое потом, однако, редакции пришлось заменить.
Но не у нас низкая смертность, а у них сверхвысокая, - заметил Вассерман.
Особенно в США, добавил он. По его мнению, причина - в несовершенствах американской системы здравоохранения. Так, у большинства граждан страховка попросту не покрывает лечение от COVID-19, а влезать в новые кредиты готовы далеко не все.
Многие отказываются от госпитализации, чтобы не повесить на семью такой долг, - пояснил журналист.

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