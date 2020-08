"Почему это выглядит, как бутылка?": "Марсианский" корабль SpaceX обескуражил зрителей

В Сети делятся впечатлениями после тестового полёта нового "марсианского" корабля. Трансляция запуска велась на YouТube-канале NASA.

На видео запечатлено, как Starship, который, как планируют разработчики, станет заменой ракет Falcon, поднимается на 150 метров над платформой, а после плавно опускается на площадку.

Ожидается, что в случае успеха этого проекта в будущем ракета сможет доставлять в космос 100 тонн полезного груза.

Today marks the beginning of a new era, even though this is a small step. We are a giant leap closer to mars than we were yesterday, the future of interplanetary travel is upon us. MARS HERE WE COME! pic.twitter.com/PM73bTBS5k