"Почему это выглядит, как бутылка?": "Марсианский" корабль SpaceX обескуражил зрителей

В Сети делятся впечатлениями после тестового полёта нового "марсианского" корабля. Трансляция запуска велась на YouТube-канале NASA.

На видео запечатлено, как Starship, который, как планируют разработчики, станет заменой ракет Falcon, поднимается на 150 метров над платформой, а после плавно опускается на площадку.

Ожидается, что в случае успеха этого проекта в будущем ракета сможет доставлять в космос 100 тонн полезного груза.

Today marks the beginning of a new era, even though this is a small step. We are a giant leap closer to mars than we were yesterday, the future of interplanetary travel is upon us. MARS HERE WE COME! pic.twitter.com/PM73bTBS5k — Austin Barnard (@austinbarnard45) August 5, 2020

После проведённых испытаний глава компании SpaceX Илон Маск в Twitter написал, что после такого возможность полёта на Марс выглядит реальной.

Пользователи также воодушевились испытаниями, правда, некоторых смутила форма корабля.

Кто-то сравнивает внешний вид космического судна с бутылкой, кто-то с баллончиком краски.

"Все знают, что 2-литровая бутылка обмотана изолентой и это фотошоп", - отмечает один из твиттерян.

"Я надеюсь, что они немного "приоденут" его, прежде чем высадить эту штуку на Марс ... Мы будем посмешищем для Солнечной системы ... Я могу просто представить себе сплетни арктуранцев, когда мы приземлимся, и они пошлют сообщение о том, что на Марс прибыл гигантский земной термос", - добавляет другой.