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"Почему это выглядит, как бутылка?": "Марсианский" корабль SpaceX обескуражил зрителей
06 августа 2020, 13:25 • 83 • В мире
Компания SpaceX показала лётные испытания своего нового "марсианского" корабля. В Сети пользователи делятся впечатлениями. Некоторых обескуражил внешний вид корабля: "Почему это выглядит, как бутылка?"
В Сети делятся впечатлениями после тестового полёта нового "марсианского" корабля. Трансляция запуска велась на YouТube-канале NASA.
На видео запечатлено, как Starship, который, как планируют разработчики, станет заменой ракет Falcon, поднимается на 150 метров над платформой, а после плавно опускается на площадку.
Ожидается, что в случае успеха этого проекта в будущем ракета сможет доставлять в космос 100 тонн полезного груза.
После проведённых испытаний глава компании SpaceX Илон Маск в Twitter написал, что после такого возможность полёта на Марс выглядит реальной.
Пользователи также воодушевились испытаниями, правда, некоторых смутила форма корабля.
Кто-то сравнивает внешний вид космического судна с бутылкой, кто-то с баллончиком краски.
"Все знают, что 2-литровая бутылка обмотана изолентой и это фотошоп", - отмечает один из твиттерян.
"Я надеюсь, что они немного "приоденут" его, прежде чем высадить эту штуку на Марс ... Мы будем посмешищем для Солнечной системы ... Я могу просто представить себе сплетни арктуранцев, когда мы приземлимся, и они пошлют сообщение о том, что на Марс прибыл гигантский земной термос", - добавляет другой.
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