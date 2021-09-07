"Почему это не главная тема?": Пронько представил "шокирующую информацию" о России

Юрий Пронько представил "шокирующую информацию" о России. Он обратил внимание на заявление Татьяны Голиковой, которая сообщила, что мужчины составляют 80 % от тех, кто не дожил до пенсии: "Почему это не главная тема?".

Замглавы правительства России Татьяна Голикова сообщила, что практически треть смертей в стране приходится на людей трудоспособного возраста, передал в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.

Причём мужчины составляют 80 % от тех, кто не дожил до пенсии. В рамках Восточного экономического форума вице-премьер также заявила, что причиной 55 % смертей становятся сердечно-сосудистые заболевания, а ещё 30 % - внешние причины.

Ведущий "Первого русского", оценивая статистику, констатировал, что это "шокирующая информация". Он задался вопросом, не является ли такая ситуация итогом так называемой оптимизации здравоохранения.

Вы только вдумайтесь. Почему это не становится главной темой? Это кричащая проблема, которая должна стать объектом предметного анализа, - обратил внимание Пронько.

Обстановку в эфире программы также прокомментировал проректор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов. Он заметил, что эксперты давно обсуждают проблему ненадлежащих условий работы, из-за которых большое количество мужчин умирают, не дожив до пенсионного возраста.

Он выразил сожаление, что внимание государства к этому ослаблено, поскольку считается, что за эту сферу в большей степени отвечает бизнес.