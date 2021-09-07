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"Почему это не главная тема?": Пронько представил "шокирующую информацию" о России
07 сентября 2021, 19:25 • 262 • Политика
Юрий Пронько представил "шокирующую информацию" о России. Он обратил внимание на заявление Татьяны Голиковой, которая сообщила, что мужчины составляют 80 % от тех, кто не дожил до пенсии: "Почему это не главная тема?".
Замглавы правительства России Татьяна Голикова сообщила, что практически треть смертей в стране приходится на людей трудоспособного возраста, передал в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
Причём мужчины составляют 80 % от тех, кто не дожил до пенсии. В рамках Восточного экономического форума вице-премьер также заявила, что причиной 55 % смертей становятся сердечно-сосудистые заболевания, а ещё 30 % - внешние причины.
Ведущий "Первого русского", оценивая статистику, констатировал, что это "шокирующая информация". Он задался вопросом, не является ли такая ситуация итогом так называемой оптимизации здравоохранения.
Обстановку в эфире программы также прокомментировал проректор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов. Он заметил, что эксперты давно обсуждают проблему ненадлежащих условий работы, из-за которых большое количество мужчин умирают, не дожив до пенсионного возраста.
Он выразил сожаление, что внимание государства к этому ослаблено, поскольку считается, что за эту сферу в большей степени отвечает бизнес.
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