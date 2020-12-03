"Почему его сняли с поста только сейчас?": Вассерман припомнил Чубайсу прошлые грехи

Политический эксперт Анатолий Вассерман оценил уход Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано". Своё мнение по этому поводу он высказал в комментарии для канала Царьград.

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил поставить на эту должность зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова.

Вассерман выразил надежду, что Чубайс действительно уходит на заслуженный отдых. Впрочем, возникает вопрос - можно ли назвать его возможный будущий отдых заслуженным, добавил эксперт.

Возраст у него вполне подходящий для этого, даже с учётом поправок в пенсионный закон, пролоббированный его единоверцами. Я не исключаю, что "Роснано" после этого наконец-то заработает. При Чубайсе окупились только те вложения ведомства, которые были направлены в заведомо безрисковые сферы деятельности. Претензии к эффективности Чубайса были очень давно. И, собственно, труднее было объяснить, почему он ещё не в отставке, чем сейчас объяснить, почему он ушёл. Почему его сняли с поста только сейчас? - заметил собеседник Царьграда.

По его мнению, руководитель "Роснано" был весьма эффективен только тогда, "когда речь шла о разрушении чего-нибудь полезного".