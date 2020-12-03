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"Почему его сняли с поста только сейчас?": Вассерман припомнил Чубайсу прошлые грехи
03 декабря 2020, 21:25 • 104 • Политика
Анатолий Вассерман, комментируя отставку Анатолия Чубайса, припомнил его прошлые грехи: "Почему его сняли с поста только сейчас?" Он, в частности, рассказал об одном из невыполненных обещаний руководителя "Роснано".
Политический эксперт Анатолий Вассерман оценил уход Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано". Своё мнение по этому поводу он высказал в комментарии для канала Царьград.
Ранее российский лидер Владимир Путин предложил поставить на эту должность зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова.
Вассерман выразил надежду, что Чубайс действительно уходит на заслуженный отдых. Впрочем, возникает вопрос - можно ли назвать его возможный будущий отдых заслуженным, добавил эксперт.
По его мнению, руководитель "Роснано" был весьма эффективен только тогда, "когда речь шла о разрушении чего-нибудь полезного".
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