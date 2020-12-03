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"Почему его сняли с поста только сейчас?": Вассерман припомнил Чубайсу прошлые грехи

03 декабря 2020, 21:25  •  104 • Политика
Анатолий Вассерман, комментируя отставку Анатолия Чубайса, припомнил его прошлые грехи: "Почему его сняли с поста только сейчас?" Он, в частности, рассказал об одном из невыполненных обещаний руководителя "Роснано".
Политический эксперт Анатолий Вассерман оценил уход Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано". Своё мнение по этому поводу он высказал в комментарии для канала Царьград.
Ранее российский лидер Владимир Путин предложил поставить на эту должность зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова.
Вассерман выразил надежду, что Чубайс действительно уходит на заслуженный отдых. Впрочем, возникает вопрос - можно ли назвать его возможный будущий отдых заслуженным, добавил эксперт.
Возраст у него вполне подходящий для этого, даже с учётом поправок в пенсионный закон, пролоббированный его единоверцами. Я не исключаю, что "Роснано" после этого наконец-то заработает. При Чубайсе окупились только те вложения ведомства, которые были направлены в заведомо безрисковые сферы деятельности. Претензии к эффективности Чубайса были очень давно. И, собственно, труднее было объяснить, почему он ещё не в отставке, чем сейчас объяснить, почему он ушёл. Почему его сняли с поста только сейчас? - заметил собеседник Царьграда.
По его мнению, руководитель "Роснано" был весьма эффективен только тогда, "когда речь шла о разрушении чего-нибудь полезного".
Смутно припоминаю, что один из его подельников, экономист Михаил Маневич, в 1997 году был застрелен прямо в своём служебном автомобиле на одной из улиц Петербурга. Тогда Чубайс прямо на похоронах торжественно пообещал, что все виновные будут найдены и наказаны. Это обещание я хорошо помню. А вот процесс над виновниками убийства мне совершенно не помнится. То ли я не заметил, то ли вообще не было такого процесса, и обещание Чубайса осталось невыполненным. Поэтому я ничего не имею против того, что он проведёт остаток дней на пенсии. И очень надеюсь, что он не проведёт это время на другой незаслуженной работе, - подытожил политический эксперт.

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