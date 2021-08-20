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"Почему бы нет?": В Минобороны России намекнули на принятие Сирии в ОДКБ
20 августа 2021, 22:25 • 47 • Политика
В Минобороны России не исключили вступления Сирии в ОДКБ. "Почему бы нет? Во-первых, устав не догма, он должен отвечать непосредственно обстановке", - заявил представитель ведомства.
Сирия может быть включена в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). С таким заявлением выступил начальник Главного военно-политического управления Минобороны России Андрей Картаполов.
Он уточнил, что Сирию примут в ОДКБ, если это будет выгодно стране и государствам, уже входящим в организацию. По словам представителя Минобороны, устав ОДКБ не является помехой для принятия Сирии в организацию.
- сказал Картаполов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Напомним, что на сегодняшний день часть Сирии по-прежнему находится под оккупацией сил США и Турции, а также поддерживаемых ими боевиков. Также Израиль периодически пытается атаковать объекты на сирийской территории.
Так, недавно израильские военные нанесли удары по наземным целям из ливанского воздушного пространства. Сирия отразила атаку и сбила большую часть ракет, пишет канал "360". Принятие Сирии в ОДКБ могло бы повлиять на сложившуюся ситуацию.
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