Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Немецкий эксперт раскрыл тайную цель поездки Меркель в Россию
МИД России написал о тайном пассажире самолёта Навального: Берлин скрывает
Анатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в ...
По мощи не уступает ядерному оружию: Военный эксперт о передовой разработке Росс...
Главная / Политика

"Почему бы нет?": В Минобороны России намекнули на принятие Сирии в ОДКБ

20 августа 2021, 22:25  •  47 • Политика
В Минобороны России не исключили вступления Сирии в ОДКБ. "Почему бы нет? Во-первых, устав не догма, он должен отвечать непосредственно обстановке", - заявил представитель ведомства.
Сирия может быть включена в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). С таким заявлением выступил начальник Главного военно-политического управления Минобороны России Андрей Картаполов.
Он уточнил, что Сирию примут в ОДКБ, если это будет выгодно стране и государствам, уже входящим в организацию. По словам представителя Минобороны, устав ОДКБ не является помехой для принятия Сирии в организацию.
Почему бы нет? Во-первых, устав не догма, он должен отвечать непосредственно обстановке,
- сказал Картаполов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Напомним, что на сегодняшний день часть Сирии по-прежнему находится под оккупацией сил США и Турции, а также поддерживаемых ими боевиков. Также Израиль периодически пытается атаковать объекты на сирийской территории.
Так, недавно израильские военные нанесли удары по наземным целям из ливанского воздушного пространства. Сирия отразила атаку и сбила большую часть ракет, пишет канал "360". Принятие Сирии в ОДКБ могло бы повлиять на сложившуюся ситуацию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





47
Источник
Похожие новости
20 августа 2021, 03:00
"Пусть прислуживают или проваливают": Михеев о тенденции, на которую Россия закрывает глаза
20 августа 2021, 03:00
Выборов не будет, будет развал Украины: Экс-депутат Рады открыл в Зеленском политический "талант"
20 августа 2021, 06:40
Вопрос о "Северном потоке - 2" заставил Зеленского замолчать: "Пожал плечами и улыбнулся"
20 августа 2021, 09:25
Русские военные корабли одним запросом поставили в тупик Минобороны Испании
20 августа 2021, 13:15
Военкор познакомил русских с "перлами" нового назначенца в Казахстане: "Всё это слышал на Украине"
20 августа 2021, 01:10
Испания не пустила два корабля России в порт Сеута
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 августа 2021, 03:00
"Пусть прислуживают или проваливают": Михеев о тенденции, на которую Россия...
20 августа 2021, 03:00
Выборов не будет, будет развал Украины: Экс-депутат Рады открыл в Зеленском политичес...
20 августа 2021, 07:35
«На псячей мове не общаюсь»: Украинский чемпион негативно высказался об украинском яз...
20 августа 2021, 05:45
Кулеба огласил полный перечень участников саммита «Крымской платформы»
20 августа 2021, 06:40
Вопрос о "Северном потоке - 2" заставил Зеленского замолчать: "Пожал п...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 августа 2021, 03:00
Выборов не будет, будет развал Украины: Экс-депутат Рады открыл в Зеленском политический "талант"
19 августа 2021, 10:30
В Узбекистане депутат поставила на место нахамившего за русский язык журналиста: "Вас удивит"
19 августа 2021, 21:30
В годовщину "отравления" представитель ОЗХО выдала признание о Навальном
17 августа 2021, 00:45
Небензя выдал предупреждение четырём странам об афганских беженцах
15 августа 2021, 18:30
Кива обвинил в убийстве мэра Кривого Рога Владимира Зеленского
14 августа 2021, 12:15
Всё тайное становится явным: в Литве похищены секретные документы
17 августа 2021, 22:45
Немецкий эксперт раскрыл тайную цель поездки Меркель в Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.