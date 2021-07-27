Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"А зачем нам быть в составе России?" Депутат публично говорил о госпер...
Чешские журналисты оскорбили русских моряков и услышали неудобные вопросы от сво...
Супруги из России переехали в ЕС в обмен на данные о MH17. Но всё пошло не по пл...
"Девка так себе, и ноги кривоваты": Киеву анекдотом ответили на "...
Главная / Политика

"Почему бы коллеге не почитать?": Бывший пресс-секретарь Зеленского нашла себе читателя в Кремле

27 июля 2021, 17:05  •  120 • Политика
Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель нашла себе читателя в Кремле. Она направила пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову свою книгу со словами: "Почему бы коллеге не почитать на досуге?".
Об этом Мендель сообщила своим подписчикам в Facebook. Девушка выложила видео, на котором оставляет на книге автограф.
Решила послать книгу Дмитрию Пескову. В ней много позиций, которые важно знать об Украине. Почему бы коллеге не почитать на досуге? - пишет она.
Скриншот:Facebook/Iuliia Mendel
В ролике Мендель также говорит, что Пескову будет "полезно узнать, что в мире существует не только ваша точка зрения".
Журналистка Юлия Витязева сочла такой "подарок" крайне странным. Она назвала книгу Мендель "русофобской бредятиной" и "графоманским шедевром".
Скриншот: Telegram/Юлия Витязева
Напомним, что в апреле Юлия Мендель уволилась с должности пресс-секретаря президента Украины. В июле она выпустила мемуары о своей двухгодичной работе в Офисе президента. Как сообщают украинские СМИ, вероятнее всего, после завершения отпуска Мендель станет внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






120
Источник
Похожие новости
27 июля 2021, 07:00
Экс-сотрудник СБУ намерен раскрыть жестокие тайны Киева в ЕСПЧ
27 июля 2021, 13:25
"Когда русским надоело оправдываться…": В Twitter слили запрещённое для американцев видео
27 июля 2021, 09:45
В Турции предупредили о травле России через Украину
27 июля 2021, 11:35
У США появилась новая русская "дьявольская проблема" - СМИ
27 июля 2021, 09:45
Юрий Пронько: "Браткам из 1990-х" дают добро – пора трясти население и бизнес
27 июля 2021, 09:45
"Это называется безалаберность": Мишустин поставил крайний срок чиновникам Сахалина
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 июля 2021, 08:55
Таинственный американский форт. Откуда на самом деле "утёк" коронавирус?
21 июля 2021, 03:25
"Пора применить санкции": Политолог объяснил двуличие Киева "школьным" примером
23 июля 2021, 10:25
Руку по локоть откусят: Джентльменское соглашение России и Китая под угрозой срыва
21 июля 2021, 01:35
"Ещё одна подделка": Иностранные "эксперты" оценили новый русский истребитель
26 июля 2021, 09:55
Против воли США взбунтовался верный вассал
25 июля 2021, 09:10
Киев готов к получению от России 135 миллиардов долларов за Крым
24 июля 2021, 20:20
Супруги из России переехали в ЕС в обмен на данные о MH17. Но всё пошло не по плану
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.