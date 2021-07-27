"Почему бы коллеге не почитать?": Бывший пресс-секретарь Зеленского нашла себе читателя в Кремле

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель нашла себе читателя в Кремле. Она направила пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову свою книгу со словами: "Почему бы коллеге не почитать на досуге?".

Об этом Мендель сообщила своим подписчикам в Facebook. Девушка выложила видео, на котором оставляет на книге автограф.

Решила послать книгу Дмитрию Пескову. В ней много позиций, которые важно знать об Украине. Почему бы коллеге не почитать на досуге? - пишет она.

Скриншот:Facebook/Iuliia Mendel

В ролике Мендель также говорит, что Пескову будет "полезно узнать, что в мире существует не только ваша точка зрения".

Журналистка Юлия Витязева сочла такой "подарок" крайне странным. Она назвала книгу Мендель "русофобской бредятиной" и "графоманским шедевром".

Скриншот: Telegram/Юлия Витязева

Напомним, что в апреле Юлия Мендель уволилась с должности пресс-секретаря президента Украины. В июле она выпустила мемуары о своей двухгодичной работе в Офисе президента. Как сообщают украинские СМИ, вероятнее всего, после завершения отпуска Мендель станет внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.