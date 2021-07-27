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"Почему бы коллеге не почитать?": Бывший пресс-секретарь Зеленского нашла себе читателя в Кремле
27 июля 2021, 17:05 • 120 • Политика
Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель нашла себе читателя в Кремле. Она направила пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову свою книгу со словами: "Почему бы коллеге не почитать на досуге?".
Об этом Мендель сообщила своим подписчикам в Facebook. Девушка выложила видео, на котором оставляет на книге автограф.
Скриншот:Facebook/Iuliia Mendel
В ролике Мендель также говорит, что Пескову будет "полезно узнать, что в мире существует не только ваша точка зрения".
Журналистка Юлия Витязева сочла такой "подарок" крайне странным. Она назвала книгу Мендель "русофобской бредятиной" и "графоманским шедевром".
Скриншот: Telegram/Юлия Витязева
Напомним, что в апреле Юлия Мендель уволилась с должности пресс-секретаря президента Украины. В июле она выпустила мемуары о своей двухгодичной работе в Офисе президента. Как сообщают украинские СМИ, вероятнее всего, после завершения отпуска Мендель станет внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.
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