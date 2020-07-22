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"Побочные эффекты были, но не смертельные": Русский врач подсказал, чем лечиться от COVID-19

22 июля 2020, 05:00  •  111 • В мире
Русский врач Евгений Пинелис, проживающий и работающий в Нью-Йорке, подсказал, чем лечиться от COVID-19. При этом он уточнил, что до сих пор нет чёткой стратегии борьбы с коронавирусом. Специалист перечислил ряд предлагаемых методик. "Побочные эффекты были, но не смертельные" - заметил он.
Русский реаниматолог Евгений Пинелис, проживающий и работающий в Нью-Йорке, порассуждал в новом посте на своей странице в Facebook о методах лечения COVID-19.
Он заметил, что до сих пор нет чёткой стратегии борьбы с коронавирусом. Многие научные работы, посвящённые этому, по-прежнему вызывают вопросы, хотя "казалось бы, хоть что-то должно стать понятно".
Да какое там что-то. Мы же научная суперцивилизация, - заметил врач.
Он перечислил ряд предлагаемых методик. Некоторые из них были основаны на применении гидроксихлорохина, в том числе в комбинации с другими препаратами. Один из экспериментов был описан в одной из статьей "в Анналах Терапии".
В испытаниях приняли участие порядка 450 амбулаторных пациентов. Госпитализаций среди них было совсем мало, умер лишь один человек. Побочные эффекты наблюдались, однако они "были не смертельными". Тем не менее делать однозначные заключения, как считает Пинелис, не представляется возможным.
Делать какие-то выводы об эффективности гидроксихлорохина с цинком или без ни по одной из этих статей нельзя, - подытожил реаниматолог.

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