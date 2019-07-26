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"Поблагодарил" только с третьей попытки: Лавров пять минут не мог начать речь из-за техпроблем

26 июля 2019, 21:24  •  70 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров начал выступление на БРИКС с третьей попытки из-за техпроблем. "Прежде всего хотел бы высказать слова признательности министру Эрнесто Араужо за прекрасную организацию сегодняшнего заседания", - когда техника всё-таки заработала.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пять минут не мог начать свое выступление на саммите стран БРИКС в Рио-де-Жанейро из-за проблем с устройством синхронного перевода. Только с третьей попытки глава МИД России наконец смог произнести свою речь.
"Прежде всего хотел бы высказать слова признательности министру Эрнесто Араужо за прекрасную организацию сегодняшнего заседания", - сказал Лавров, когда устройство перевода, наконец, наладили.
Саммит министров иностранных дел стран БРИКС открылся в пятницу 26 июля в Рио-де-Жанейро. Это своего рода подготовительное мероприятие к саммиту глав стран-членов БРИКС, который должно состояться в ноябре в столице Бразилии. На саммите главы МИД подготовят почву для тем, которые в последствии будут подняты на встрече лидеров БРИКС.

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