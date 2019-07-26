"Поблагодарил" только с третьей попытки: Лавров пять минут не мог начать речь из-за техпроблем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пять минут не мог начать свое выступление на саммите стран БРИКС в Рио-де-Жанейро из-за проблем с устройством синхронного перевода. Только с третьей попытки глава МИД России наконец смог произнести свою речь.

"Прежде всего хотел бы высказать слова признательности министру Эрнесто Араужо за прекрасную организацию сегодняшнего заседания", - сказал Лавров, когда устройство перевода, наконец, наладили.

Саммит министров иностранных дел стран БРИКС открылся в пятницу 26 июля в Рио-де-Жанейро. Это своего рода подготовительное мероприятие к саммиту глав стран-членов БРИКС, который должно состояться в ноябре в столице Бразилии. На саммите главы МИД подготовят почву для тем, которые в последствии будут подняты на встрече лидеров БРИКС.