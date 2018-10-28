"Побеждать только слабых противников": 35 лет назад США "победоносно" разгромили Гренаду

Военная операция США против Гренады, начавшаяся 35 лет назад, должна была избавить американцев от "вьетнамского синдрома" - боязни проиграть.

Политик Николай Стариков вспоминает, что сегодня исполнилось ровно 35 лет со дня вторжения США в Гренаду. Америка для себя решала таким образом несколько серьезных задач – она решила подавить страну, в которой видела опасность «второй Кубы». Кроме того, США нуждалась в победоносной войне, чтобы избавиться от «вьетнамского синдрома».

Вторжение началось в конце октября 1983 года. Формальным поводом для него была защита нескольких сотен американских студентов, находившихся в стране. Шансов у армии Гренады не было никаких. Тысяче плохо обученных военных противостояла профессиональная армия, состоявшая из более чем 7 тысяч человек.

Власти США очень опасались, что Гренада превратится во вторую Кубу, которую США так и не смогли победить. Но была еще одна причина.

«Успех американских военных в Гренаде сыграл важнейшую роль в преодолении так называемого вьетнамского синдрома, из-за которого США на несколько лет отказались от активного использования своих вооруженных сил за рубежом, опасаясь провалов, — это был своего рода комплекс неполноценности, к которому приводят поражения. Если бы не Гренада, не было бы затем вторжения в Панаму и ряда других операций», — рассказал RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.