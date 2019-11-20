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"Побежал спрашивать у взрослых?": В Рунете не поняли, с кем Зеленский собирается обсуждать "возвращение Донбасса"

20 ноября 2019, 01:24  •  88 • В мире
На брифинге президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет обсудить "возвращение Донбасса" на встрече в "нормандском формате". В Сети уже отреагировали на странные слова украинского лидера. В Рунете предполагают, что Зеленский никогда не слышал о минских соглашениях. Или просто собирается спросить "разрешения у старших".
Во время брифинга президент Украины Владимир Зеленский сделал странное заявление о Донбассе. Политик говорит, что будет поднимать вопрос возвращения этой территории "под контроль Киева" на встрече в "нормандском формате".
"Я бы хотел реальных результатов. Надо договариваться о возвращении наших территорий. Я хочу говорить о возвращении Донбасса с какими-то более или менее чёткими сроками", - говорит Владимир Зеленский.
Украинский лидер собирается обсуждать обмен пленными - "всех на всех". Кроме того, он хочет поговорить о местных выборах в Донбассе.
В Рунете не понимают, с кем именно хочет договориться Зеленский.
"Это самый смешной президент. С кем он хочет обсуждать? А почему не хочет обсудить это с правительством Донбасса, почему не хочет прекратить военные действия на границе? Или он побежал к взрослым спрашивать?" - пишет пользователь @w3CQY7kokvee8G7.
"Зеленский понимает смысл Минска-2 процентов на 20, не больше", - сделала вывод @darknnezzz1.
"А с жителями Донбасса сей вопрос не желает предварительно обсудить?" - удивляется @pak_bliznetz.
Встреча лидеров государств в "нормандском формате" пройдет 9 декабря в Париже. На ней встретятся президенты России, Украины, ФРГ и Франции.

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