"Побежал спрашивать у взрослых?": В Рунете не поняли, с кем Зеленский собирается обсуждать "возвращение Донбасса"

Во время брифинга президент Украины Владимир Зеленский сделал странное заявление о Донбассе. Политик говорит, что будет поднимать вопрос возвращения этой территории "под контроль Киева" на встрече в "нормандском формате".

"Я бы хотел реальных результатов. Надо договариваться о возвращении наших территорий. Я хочу говорить о возвращении Донбасса с какими-то более или менее чёткими сроками", - говорит Владимир Зеленский.

Украинский лидер собирается обсуждать обмен пленными - "всех на всех". Кроме того, он хочет поговорить о местных выборах в Донбассе.

В Рунете не понимают, с кем именно хочет договориться Зеленский.

"Это самый смешной президент. С кем он хочет обсуждать? А почему не хочет обсудить это с правительством Донбасса, почему не хочет прекратить военные действия на границе? Или он побежал к взрослым спрашивать?" - пишет пользователь @w3CQY7kokvee8G7.

"Зеленский понимает смысл Минска-2 процентов на 20, не больше", - сделала вывод @darknnezzz1.

"А с жителями Донбасса сей вопрос не желает предварительно обсудить?" - удивляется @pak_bliznetz.

Встреча лидеров государств в "нормандском формате" пройдет 9 декабря в Париже. На ней встретятся президенты России, Украины, ФРГ и Франции.