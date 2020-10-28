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"Победу под каким флагом одержали?!": В Киеве полицейские атаковали ветеранов

28 октября 2020, 22:40  •  70 • Политика
В Киеве полицейские атаковали ветеранов Великой Отечественной войны в попытках отобрать у них право на День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. "Победу под каким флагом одержали?!" - спросила женщина, защищающая знамя от правоохранителей.
Как сообщает "Украина. Ру", полицейские пытались отобрать у ветеранов флаг, препятствуя тому, чтобы знамя было развёрнуто у Вечного огня в День освобождения страны. На опубликованном видео запечатлено, как ветераны и неравнодушные люди встали на защиту дорогого сердцу флага.
"Победу под каким флагом одержали, знаете?!" - возмутилась участница акции памяти.
Полицейские в свою очередь пытались отобрать знамя Победы и вступили в словесную перепалку с ветеранами. Однако победа оказалась на стороне тех, кто не предал память: полицейские отступили, а флаг был развёрнут.
Напомним, 28 октября 1944 года последний солдат Третьего рейха был изгнан с территории тогдашней УССР.

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