"Победители Путина" выдвинули требования России • 407 • Политика Борис Джонсон выдал своим визитом в Киев намерение Запада представить любое развитие событий вокруг Украины как победу врагов России. Британский премьер продемонстрировал также и очевидное желание заработать на этом политический капитал, чтобы досрочно не лишиться своего поста после череды громких скандалов. Принимая решение по дальнейшим отношениям с Западом и его враждебной России деятельности на Украине, Москва обязана иметь в виду, что негатива в любом случае не избежать, и думать следует стратегически и только о собственной выгоде. Все помнят сюжет басни Эзопа про мальчика-пастуха, кричавшего, чтобы привлечь к себе общественное внимание и попугать народ, – "Волк!", "Волк!" и… докричавшегося. В более поздних версиях этой поучительной басни появившиеся в конце концов волки съели не только стадо мальчика-лгуна, но и его самого. Разумеется, премьер-министр Британии Борис Джонсон, выпускник Итона и Оксфорда, достаточно образован и знаком с этим сюжетом, но почему-то считает, что другие его не знают. Как же надо не уважать хозяев, не говоря уже о собственной стране, чтобы прибегать к таким дешёвым и очень опасным трюкам в ходе зарубежного визита! Президент Украины Владимир Зеленский, профессиональный комедиант и не самый искусный политик, также включился в клоунаду Джонсона, пообещавшего руками "украинцев и украинок" "ожесточённо и кроваво" воевать на Украине с Россией. Это было нужно обоим (Зеленский также подписал указ об увеличении на 100 тысяч человек численности Вооружённых сил Украины), чтобы приписать себе "победу" над Россией, когда Москва после завершения манёвров в западных районах страны и в Белоруссии начнёт в конце февраля отводить в казармы свои войска. К этой вымышленной победе намерена примазаться и Польша. Это стало понятно, когда президент Украины объявил о создании нового политического альянса между Киевом, Лондоном и Варшавой. Один такой альянс Польшу однажды уже погубил, но этот урок не пошёл полякам впрок. Накануне стало известно, что США перебрасывают около 2 тысяч военных именно на польскую территорию и ещё несколько тысяч на юго-восточный фланг НАТО. Фейковые лавры "победителя Путина" Ещё до отъезда в Киев Джонсон попытался приписать себе и своему кабинету спасение Украины от России. Хотя Москва агрессивные намерения всегда решительно отрицала, давая понять, что может локально вмешаться лишь в случае нападения Киева на ЛДНР, где часть населения имеет русские паспорта. Британский премьер утверждал, что Россия сосредоточила у границ Украины "около 100 тысяч военных" и что признаков деэскалации обстановки не наблюдается. Но есть надежда: Лондон, согласно представителю премьерской канцелярии, "возглавляет усилия", направленные на согласование западного пакета санкций, которые будут применены против Москвы в случае "вторжения" на Украину. Джонсон, дескать, надеется, что Россию "всё ещё можно убедить в необходимости дипломатического решения". Но премьер при этом "не намерен поступаться правом украинского народа стремиться к членству в НАТО и определять собственную судьбу". Прекрасно зная, что Россия инициативно на Украину без серьёзнейшей провокации с другой стороны не нападёт, Джонсон, под которым из-за болезненных издержек Brexit и его безобразного поведения во время ковидного карантина зашаталось премьерское кресло, придумал, как можно серьёзно повысить свою популярность дома. А заодно укрепить имидж Глобальной Британии, несмотря на репутацию "прачечной" для сомнительных капиталов со всего мира. Об этом рассказала в Палате общин срочно заболевшая коронавирусом глава МИД Лиз Трасс, которая должна была сопровождать премьера в ходе визита в Киев. Суть её заявления такова: правительство Джонсона спасёт Украину и мир, прищучив российских богачей, имеющих в британской юрисдикции свои активы. Поэтому-то Россия-де и не "нападёт". Сомнительное объяснение, но оно очень понравится британской общественности, ненавидящей российских олигархов не меньше, чем сами русские. Понятно, что такая крутизна должна ассоциироваться лично с Джонсоном. Поэтому никакой Трасс рядом с собой ему в Киеве было просто не нужно. Достаточно того, о чём она объявила, представляя законопроект в парламенте: Новый закон даст нам полномочия вводить санкции против гораздо более широкого круга персон и предприятий. Мы сможем вводить санкции против любой компании, которая связана с российским государством, занимается экономически важным для российского государства бизнесом или работает в стратегически важном для российского государства секторе. Глава Форин-офиса пообещала, что поправки и дополнения к закону о санкциях против России будут приняты в срочном порядке, уже к 10 февраля. Именно в этот день Россия начинает совместные с Белоруссией манёвры "Союзная решимость". Разумеется, экспроприация русских активов поможет на время поправить тяжёлую финансовую ситуацию в Британии (там безумно много капиталов мутного российского происхождения), а также отвлечь внимание от шотландского сепаратизма, миграционного беспредела, скандалах в королевской семье… Если на Украине рванёт, обо всём этом на какое-то время забудут, а премьеру-временщику и его команде это как раз и надо. А если не рванёт, это также можно будет выдать за великую победу над Россией и трещать об этом на каждом углу. Кто тут в спасители Украины крайний? Свою линию спасителя украинцев Джонсон, снявшийся в ролике Би-би-си произносящим без всякого акцента (у него есть русские корни) приветствие укронационалистов "Слава Украине!", гнул и в Киеве. По итогам переговоров с Зеленским он заявил: Жизненно важно, чтобы Россия отступила и выбрала путь дипломатии, и я верю, что это возможно. Мы заинтересованы в диалоге, но наши санкции готовы, мы оказываем военную помощь и также усилим экономическое сотрудничество. То есть Россия "отступит", если не "нападёт" на Украину (чего она делать и не собирается), не потому что придерживается мирной политики, а потому что испугается-де новых британских санкций, которые будут "автоматически" применены! Как будто Россия всеми силами – давно и с практически нулевым эффектом – не пытается использовать именно дипломатию в отношениях со своими западными "партнёрами", постоянно Москву обманывающими! Борис Джонсон. Фото: president.gov.ua Джонсон продолжил в Киеве разглагольствования насчёт того, что Россия готовится к "военной кампании", но Лондон готов взять на себя роль по "сплочению Запада" вокруг Украины, поскольку она "многое значит" для Британии. Мало того, одной Украины для этого "победителя Путина" недостаточно. Джонсон также пообещал подумать и о спасении от России "Грузии, Молдавии, других стран". В совместном заявлении Джонсона и Зеленского говорится, что они "договорились вместе работать над укреплением безопасности Украины и её возможностей защитить себя, … подтвердили желание углублять стратегическое партнёрство между Украиной и Великобританией". Изображая из себя политика мирового калибра, Джонсон бросил в Киеве: "Я поговорю с президентом Путиным завтра". Кстати, разговор сегодня вечером, действительно, состоится - это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но вряд ли беседа понравится Джонсону. Торгующих паленой водкой мигрантов выгонят из России: сенаторы предложили забыть о гражданстве Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал Царьграду украинский вояж британского премьера так: Приезд Бориса Джонсона в Киев носит провокационный характер и преследует несколько целей. Внутриполитическая цель заключается в том, что авторитет правительства Джонсона крайне низкий, всё больше и больше членов парламента ставят вопрос о его отставке. Да и население Британии крайне недовольно той политикой, которую Борис Джонсон проводит. Ну, а внешнеполитическая цель – это попытка создать новую ось: Лондон – Варшава – Киев. Казалось бы, эта ось должна быть направлена только против России, но у неё есть и второе направление этой оси – против Евросоюза, против Германии. Выйдя из ЕС, Великобритания пытается проводить самостоятельную политику, играть имперскую роль, которую, казалось, навсегда оставила в прошлом веке. Кнутов убеждён, что "если, действительно, и дай Бог, чтобы так было, война не начнётся, никакого конфликта не будет, то появится целая очередь из президентов и лидеров европейских государств, которые заявят, что только благодаря им удалось отстоять Украину, а Россию – поставить на колени и заставить слушаться Запад". Президент Украины Владимир Зеленский, профессиональный комедиант и не самый искусный политик. Фото: president.gov.ua Зеленский тоже был в ударе Джонсону вовсю подыгрывал другой эстрадный профессионал – Зеленский: Мы обсудили комплекс шагов по сдерживанию России. Мы договорились о совместных действиях для обеспечения мира, стабильности, безопасности в Черноморском регионе, а также об активизации взаимодействия в сфере кибербезопасности и киберзащиты. Напомнив о предоставлении Лондоном кредита в размере 2,3 миллиарда долларов (1,7 млрд фунтов) на укрепление ВМС и строительство направленных против России военно-морских баз, поставках тысячи современных противотанковых ракет и выделении 2,7 миллиарда долларов (около 2 млрд фунтов) на реализацию других совместных проектов в различных сферах, президент Украины сказал главное: Мы очень ждём момента, когда Россия отведёт войска от наших границ. Это очень важный сигнал и единственно правдивый ответ Российской Федерации на вопрос, собираются они продолжать эскалацию или нет. Ощущаете, в чём подвох и какую мысль Запад и его марионетки упорно хотят навязать остальному миру и нам в том числе? Во-первых, что любой отвод войск из западной части страны будет поражением Москвы, свидетельством страха России перед "вторжением" на Украину и торжества её врагов.

Во-вторых, что русских войск у границ Украины вообще не должно быть, чтобы Киев в любой момент мог "зачистить" враждебный бандеровской Украине Донбасс.

В-третьих, что Россия вообще не имеет права без ограничений передвигать войска по собственной территории, раз не должна этого делать в приграничных районах. Похоже, именно на таких условиях Запад видит прекращение раздутого им же кризиса вокруг Украины с "неминуемым" русским вторжением и собирается праздновать победу, как только начнёт происходить отвод войск. Тех самых, которые самим своим присутствием мешали Киеву свести счёты с отколовшимся Донбассом. И ещё будут говорить, что добились этой победы над Россией благодаря своей решимости и солидарности. Комментарии от Путина В ГД назвали деструктивным шагом переброску сил США в Восточную Европу Во время бенефиса Джонсона в Киеве Владимир Путин принимал в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. На пресс-конференции по итогам переговоров президент России констатировал, что Москва не увидела адекватного учёта со стороны Вашингтона и Брюсселя трёх русских ключевых требований: недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи своих границ и возврата военной инфраструктуры альянса в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Увы, "принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы", как, впрочем, и принцип "неделимости безопасности", на котором твёрдо настаивает Россия, поскольку именно за её счёт Запад пытается укрепить свою безопасность, признал Путин. Весьма характерно, что ни о каком Джонсоне и его стране Путин даже не вспоминал – он говорил о США, в подручных которых ходит Британия. Мне представляется, что те же Соединённые Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане, но самая главная их задача – сдерживание развития России. Вот в чём дело, – сказал русский президент. Сама Украина, отметил он, "это просто инструмент достижения этой цели", использовать который можно по-разному. Или "втянув нас в какой-то вооружённый конфликт и заставив, в том числе своих союзников в Европе, ввести против нас те самые жёсткие санкции, о которых говорят сегодня в США". Или "втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооружённым путем и таким образом всё равно втянуть нас в вооружённый конфликт". Именно поэтому, по словам Путина, для Москвы категорически неприемлемо вхождение Украины в НАТО: Послушайте, что я скажу, внимательно. Ведь в доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путём. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы, также как в Польше и в Румынии. Кто помешает-то? И начинает операции в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс… Что с того? Если свести всё вышесказанное к одной мысли, то она такова: России надо безбоязненно и решительно рвать с Западом, не позволив ему наложить лапу на то, что русские считают своим. И чем круче это будет сделано, тем меньше будет негативных последствий. Неужели ещё кому-то не ясно, что Запад, который считает, что России не должно быть, будет постоянно изыскивать всевозможные способы, чтобы испортить нам жизнь, пока не подчинимся и не погибнем. Единственный способ избежать этого – бесповоротно порвать с вашингтонским консенсусом, начать жить полностью своим умом и сделать так, чтобы Россию боялись и не мешали идти русским своим путём. Конечно, вначале будет непросто. Но затем, когда русские деньги перестанут утекать в Лондон и другие "чудесные" места, Россия расцветёт – для всех, а не для избранных. Да, трудное решение предстоит принять нашему президенту, но отложить его – ещё хуже. Басня Эзопа о волках может иметь различную трактовку. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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