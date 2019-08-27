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"Победители холодной войны" против очнувшейся России: Эксперт о причинах новой санкционной войны
27 августа 2019, 00:54 • 69 • Политика
Политолог Михаил Синельников-Оришак рассказал о причинах новой санкционной войны, которую США развязали против России. Эксперт отметил, что Россия "очнулась" и набирает силу, что не нравится "победителям холодной войны".
“Победители холодной войны” против очнувшейся России: Эксперт о причинах новой санкционной войны США используют все доступные им возможности для того, чтобы вынудить Россию инициировать разоружение. Об этом заявил "ПолитЭксперту" политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.
Как считает эксперт, Москва бросила реальный вызов Вашингтону в военной сфере, чего Запад никак не может простить. Поэтому использование инцидента в Солсбери в качестве повода для введения новых антироссийских санкция является частью долгоиграющей политики Штатов. Отравление Сергея Скрипаля также удобно тем, что в случае развала доказательной базы Белый дом может переложить ответственность на Великобританию.
Как напомнил Синельников-Оришак, США всегда пытались давить на Россию. Даже "тишайшего" Бориса Ельцина американцы в свое время ругали за несговорчивость и неуступчивость.
"Сейчас же ситуация иная, Россия очнулась и начала отстаивать свои интересы, а это неприемлемая ситуация для "победителей холодной войны", - пояснил он.
Ранее стало известно о том, что Вашингтон ввёл в действие второй пакет антироссийских санкций, связанный с инцидентом в Солсбери. Американцы требовали от российского руководства гарантии неиспользования химоружия. Москва отказалась выполнять условия, так как она не была причастна к отравлению шпиона Сергея Скрипаля.
Ограничения затронут российский госдолг и могут усложнить выдачу кредитов РФ. Кроме того, вводится запрет на экспорт в Россию продукции двойного назначения.
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