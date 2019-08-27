“Победители холодной войны” против очнувшейся России: Эксперт о причинах новой санкционной войны США используют все доступные им возможности для того, чтобы вынудить Россию инициировать разоружение. Об этом заявил "ПолитЭксперту" политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

Как считает эксперт, Москва бросила реальный вызов Вашингтону в военной сфере, чего Запад никак не может простить. Поэтому использование инцидента в Солсбери в качестве повода для введения новых антироссийских санкция является частью долгоиграющей политики Штатов. Отравление Сергея Скрипаля также удобно тем, что в случае развала доказательной базы Белый дом может переложить ответственность на Великобританию.

Как напомнил Синельников-Оришак, США всегда пытались давить на Россию. Даже "тишайшего" Бориса Ельцина американцы в свое время ругали за несговорчивость и неуступчивость.

"Сейчас же ситуация иная, Россия очнулась и начала отстаивать свои интересы, а это неприемлемая ситуация для "победителей холодной войны", - пояснил он.

Ранее стало известно о том, что Вашингтон ввёл в действие второй пакет антироссийских санкций, связанный с инцидентом в Солсбери. Американцы требовали от российского руководства гарантии неиспользования химоружия. Москва отказалась выполнять условия, так как она не была причастна к отравлению шпиона Сергея Скрипаля.

Ограничения затронут российский госдолг и могут усложнить выдачу кредитов РФ. Кроме того, вводится запрет на экспорт в Россию продукции двойного назначения.