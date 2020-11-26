"Победим Россию, загнав за Урал!" Опять «Зрада!»

На Украине снова нестыковка рук. Правая не знает, что делает левая. Помните такого деятеля – Турчинова. Этот «пёс войны» всё рассказывал всем, кто готов был слушать, как он и его прихлебатели создадут «оружие возмездия» и обязательно победят Россию, загнав её за Урал?Так вот одна из разработок «его времени» САУ на колёсном шасси «Богдана». И ещё: есть другая пукалка, тоже его протеже - ракетный комплекс «Нептун». И тоже на колёсном шасси. Нынче вот об испытаниях «Ураганов» собственного пошиба говорят.А ещё «на колёсах» в Незалежной имеются несколько типов РСЗО. Это советские установки «Град», «Ураган», «Смерч» и «Ольха», которые базируются на автомобилях марок «Урал», ЗиЛ и МАЗ. На Ураине их продолжают эксплуатировать , но, по заявлениям «причастных» лиц, машины устарели, запчастей нет и не предвидится и надо всё это оружие переводить на «отечественную» базу. Золотые слова.И даже не просто слова. Ведь на Украине есть, точнее сказать – уже был, но, об этом ниже, автопроизводитель. Это всем известный и очень отличный советский автомобиль КрАЗ. Кременчу́гский автомоби́льный заво́д, для тех кто не в курсе, как аббревиатуру расшифровать. И остался при делёжке СССР этот автогигант, естественно, Украине. Казалось бы, всё сошлось. Есть новые виды вооружений. Есть политические амбиции, чуть ли не воевать, но, даже если аппетит умерить, то просто насыщение своих войск современным оружием – это ли не цель.В общем, процветай – не хочу. Заказы должны сыпаться как из «Рога Изобилия», как на уже серийные машины, так и на автомобили под перспективные вооружения. Но это в нормальной стране. Нынче автозавод банкрот. Разговоры о массовом потоке заказов, как и массовое производство РСЗО, САУ или ещё чего-то остались витать в воздухе и сохнуть чернилами на бумаге. Заводу хана. И что же предпринимают власти?Ведь оружие то разрабатывается, пусть и в единичных, выставочных, экземплярах. Но, кто знает, вдруг попрёт? Вдруг продажи на экспорт выстрелят?Чего только не бывает в нашем мире и их РСЗО «Буревій» купят в Африку, да и в «перспективна українська колісна самохідна гаубиця «Богдана» тоже «раздуплится». Нет, они и сами во всё это не верят. А потому ВСУ запланировали переход на единое шасси марки, барабанная дробь, Tatra.Зачем отечественного производителя поддерживать? Зачем спасать то, что есть и может работать, если всё можно купить у них, у «светлоликого Запада»? Ничего не напоминает? Наших рукопожатных тварей из 90-х, к примеру?