"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё до парада

На параде в Москве были представлены и иностранные подразделения из 13 государств. Расчётами прошли военные из Молдавии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Туркменистана.

Последние сумели заинтриговать жителей России ещё до парада.

Напомним, что ранее в Сети бурные обсуждения вызвали раритеты, которые привезли в центр российской столицы. Обе машины проследовали по Тверской улице Москвы на самых обыкновенных эвакуаторах.

"Что за раритеты поехали на парад?" - недоумевающе отмечал журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов, указывая на белоснежные кабриолеты. Подписчики высказали версию, что речь идёт о модернизированных автомобилях "Победа".

Что за раритеты поехали на Парад? pic.twitter.com/7XyyipCSkK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 17, 2020

Впрочем, сообщает "Авторевю", вскоре выяснилось, что обе псевдоПобеды засветились уже не в первый раз. Сначала они были запечатлены 9 мая 2020 года на Параде Победы, который прошёл в Ашхабаде.

В тот день у каждой из "как бы Побед" была своя особая роль: один кабриолет объезжал части Ашхабадского гарнизона, другой следовал за ним и вёз реликвию - медаль "За отвагу". Эту награду получил дед нынешнего лидера Туркменистана, ефрейтор Бердымухаммед Аннаев.

Однако от версии, что это копия "Победы", пришлось отказаться, рассказывает журналист carakoom.com. Очень вероятно, что в основе этих самодельных кабриолетов, стилизованных под ГАЗ-М20, лежит Mercedes-Benz или BMW, допускает автор.

Стоит отметить, что, несмотря на недоумение, почему кабриолеты привезли на эвакуаторах, в день "Х" эти сомнения развеялись: белоснежные кабриолеты встали на свои колёса. Знамённая группа ВС Туркменистана на двух авто провезла государственный флаг Туркменистана и Боевое знамя 748-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии, в котором воевал Бердымухаммед Аннаев.