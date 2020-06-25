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"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё до парада
25 июня 2020, 10:00 • 386 • В мире
Туркменские белоснежные кабриолеты на параде заинтриговали журналистов ещё до торжественной церемонии. В ходе проведения репетиций журналисты гадали, что это за ретро-авто, которые везут в центр Москвы на эвакуаторе. Автолюбители по внешнему виду предполагали, что это советские модели "Победа ГАЗ-М20В". Впрочем, как выяснилось, всё не совсем так.
На параде в Москве были представлены и иностранные подразделения из 13 государств. Расчётами прошли военные из Молдавии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Туркменистана.
Последние сумели заинтриговать жителей России ещё до парада.
Напомним, что ранее в Сети бурные обсуждения вызвали раритеты, которые привезли в центр российской столицы. Обе машины проследовали по Тверской улице Москвы на самых обыкновенных эвакуаторах.
"Что за раритеты поехали на парад?" - недоумевающе отмечал журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов, указывая на белоснежные кабриолеты. Подписчики высказали версию, что речь идёт о модернизированных автомобилях "Победа".
Впрочем, сообщает "Авторевю", вскоре выяснилось, что обе псевдоПобеды засветились уже не в первый раз. Сначала они были запечатлены 9 мая 2020 года на Параде Победы, который прошёл в Ашхабаде.
В тот день у каждой из "как бы Побед" была своя особая роль: один кабриолет объезжал части Ашхабадского гарнизона, другой следовал за ним и вёз реликвию - медаль "За отвагу". Эту награду получил дед нынешнего лидера Туркменистана, ефрейтор Бердымухаммед Аннаев.
Однако от версии, что это копия "Победы", пришлось отказаться, рассказывает журналист carakoom.com. Очень вероятно, что в основе этих самодельных кабриолетов, стилизованных под ГАЗ-М20, лежит Mercedes-Benz или BMW, допускает автор.
Стоит отметить, что, несмотря на недоумение, почему кабриолеты привезли на эвакуаторах, в день "Х" эти сомнения развеялись: белоснежные кабриолеты встали на свои колёса. Знамённая группа ВС Туркменистана на двух авто провезла государственный флаг Туркменистана и Боевое знамя 748-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии, в котором воевал Бердымухаммед Аннаев.
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