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"Победа Украины над Россией": Евро-2020 увеличило пропасть между народами

30 июня 2021, 11:25  •  215 • Политика
Очевидно, что Евро-2020 стало ещё одной малой крупицей, увеличившей пропасть между народами Украины и России. Похоже, что только русские воспринимают спорт как спорт, остальные в патриотическом бреду празднуют "победу Украины над Россией", считает журналистка Юлия Витязева.
В своём Twitter она прокомментировала реакцию на выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020.
"Спорт вне политики, да... Похоже, на этом празднике жизни под названием "Евро-2020" только русские придерживаются этого тезиса", - отметила журналистка, выложив фотографии с матча.
"Все остальные вчера праздновали победу Украины над...Россией. И не спрашивайте меня, почему так", - отметила она.
Фото: Скриншот Twitter/Юлия Витязева

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