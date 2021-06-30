"Победа Украины над Россией": Евро-2020 увеличило пропасть между народами

Очевидно, что Евро-2020 стало ещё одной малой крупицей, увеличившей пропасть между народами Украины и России. Похоже, что только русские воспринимают спорт как спорт, остальные в патриотическом бреду празднуют "победу Украины над Россией", считает журналистка Юлия Витязева.

В своём Twitter она прокомментировала реакцию на выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020.

"Спорт вне политики, да... Похоже, на этом празднике жизни под названием "Евро-2020" только русские придерживаются этого тезиса", - отметила журналистка, выложив фотографии с матча.

"Все остальные вчера праздновали победу Украины над...Россией. И не спрашивайте меня, почему так", - отметила она.

Фото: Скриншот Twitter/Юлия Витязева