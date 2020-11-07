"Победа стала исторической": Пелоси оценила мандат "нового президента" Байдена для истории

Пелоси призналась: исходом выборов, который был неизбежен, она довольна.

"У Джо Байдена потрясающий мандат", - произнесла она.

В ходе пресс-конференции спикер Палаты представителей отметила, что для США наступил "радостный день", потому что главной целью Байдена является объединение людей. При этом он с уважением относится ко всем точкам зрения.

"Его победа стала исторической, он заполучил наибольшее число голосов за всю историю нашей страны", - добавила 80-летняя Нэнси Пелоси.

Сама Пелоси занимает третий по значимости пост в стране. Теоретически, если возникнут очень серьёзные проблемы с выборами, она может сесть в кресло американского президента. Спикер уличила Дональда Трампа в нападках на выборы. Она назвала этого кандидата единственным врагом, который находится внутри страны.

Возвращаясь к теме мандатов, Пелоси отметила, что у Байдена он больше, чем даже у Джона Кеннеди (35-й президент США, который управлял страной чуть меньше двух лет и был застрелен. - Ред.).