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"Победа не была окончательной": В Минобороны отметили подъём неонацизма в странах, которые внесли вклад в Победу

28 января 2020, 22:39  •  89 • Политика
Минобороны России с сожалением отмечает, что идеи неонацизма распространяются в странах, которые внесли вклад в Победу. "Так случилось, что победа сил света над тьмой и демоническим духом, облечёнными в идеологию нацизма, не стала сегодня окончательной", - сказал замминистра обороны России.
Идеи неонацизма пустили корни в странах, которые до этого сами внесли вклад в Победу над "коричневой чумой". С таким заявлением выступил замминистра обороны России, начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.
Он отмечает, что, к великому сожалению, победа сил света над тьмой и демоническим духом, облечёнными в идеологию нацизма, не стала сегодня окончательной. И вдвойне печально, что неонацизм поднимает голову в странах, которые внесли вклад в разгром нацистской Германии.
В частности, речь идёт о Польше, Прибалтике и Украине, а также о ряде других стран. Там сегодня массово сносят памятники воинам Красной армии и фальсифицируют историю. В этой связи необходимо приложить больше усилий для защиты исторической памяти, считает генерал-полковник Андрей Картаполов.
"Вооружённые силы Российской Федерации являются сегодня истинными наследниками тех победителей", - подчеркнул он на VIII Рождественских парламентских встречах в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений "Великая Победа: наследие и наследники".
Напомним, что ранее Польша пыталась выставить Россию, как наследницу СССР, виновницей Второй мировой войны. Немецкое издание "Шпигель" выпустило статью, в которой утверждалось, что концлагерь Освенцим освободили американские войска, а президент Украины и вовсе заявил, что лагерь освобождали украинцы.

Оценка Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал жёсткую оценку словам Зеленского, подчеркнув, что Москва категорически не согласна с заявлением лидера Незалежной.
"В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, - отметил в то же время Песков, - точкой зрения польского руководства".
Представитель Кремля высказал предположение и о том, что точка зрения Зеленского "вряд ли сочетается с верой и убеждением миллионов украинцев, которые так же с оружием в руках воевали с фашистами".
Исходя из вышесказанного, Песков пояснил, что Россия подобных слов не приемлет и считает "ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов".
Кроме того, в Кремле полагают, что такие заявления, что сделал Зеленский о якобы развязанной Советским Союзом войне, показывают, что отношения между Москвой и Киевом, несмотря на "робкую позитивную динамику", всё ещё "далеки от устойчивого тренда на нормализацию".

Как объяснились украинские коллеги?

Слова украинского лидера прокомментировал для Царьграда украинский депутат Шевченковского районного совета Днепра от "Оппозиционного блока" Сергей Хрущ.
Он отмечает, что любому здравомыслящему человеку, который знает историю, очевидно, что название "Украинский фронт" совершенно не означает, что в нём воевали одни украинцы. Однако Зеленский выступал не где-нибудь, а в Польше, поэтому риторику свою строил под ту аудиторию, и, прежде всего, под президента Польши, который, собственно, был приглашающей стороной, оправдывает депутат украинского лидера.
"Да, он упустил название Красной армии. Но также можно сказать, что это подразумевалось, что Украинский фронт действительно, входил в состав Красной армии", - сказал Сергей Хрущ в интервью Царьграду.
Политик также напомнил, что в Польше до этого прошла декоммунизация. То есть всё советское под запретом. По этой причине Зеленский, скорее всего, и не стал упоминать Красную армию, считает украинский депутат.

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