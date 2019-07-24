"Победа человека, пообещавшего развал страны": Захарова тонко намекнула на странный выбор в Верховную раду

Ранее на Украине подвели итоги внеочередных выборов в Верховную раду. В СМИ и соцсетях указали на один показательный выбор украинцев: за Героя Украины Надежду Савченко проголосовали всего восемь человек.

На это же обратила внимание и официальный представитель МИД России Мария Захарова. На своей странице в соцсети Facebook она иронично прокомментировала этот выбор, отметив, что именно ее зацепило.

"Машинально пролистываю заголовки "За депутата Верховной рады Надежду Савченко проголосовали лишь восемь человек", - отметила дипломат. - А вот "Победителем на округе Савченко стал самовыдвиженец Александр Ковалев" зацепил".

Причиной, как указала сама Захарова, стал предвыборный слоган Ковалёва: "Вернёмся к спокойным временам 70-80-х".

Здесь дипломат тонко намекнула уже на странности выбора новых депутатов, добавив, что "уверенная победа человека, пообещавшего избирателям через 10-20 лет развал страны, не может не волновать".

Впрочем, Захарова сразу же указала и на то, то в самом лозунге нет прямого отсыла к СССР, как и не указывается точное место "возвращения".

"Мало ли в какой части света 70-80-е были спокойными. Может, он это о КНДР, - предположила дипломат. - Хотя ведь и век не обозначен..."