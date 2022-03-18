Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Харькове идёт выяснение отношений между Аваковым и Зе-окружением
Журналист показал заказчика антирусской "акции" Овсянниковой: "А ...
Украина обменяла группу русских бойцов на опасного чиновника-нациста
Бежавший из Мариуполя неонацист "Азова"* раскрыл военную тайну
Главная / Политика

"Победа будет за нами": Русский пилот рассказал, как Ка-52 выстоял против "Стингеров" на Украине

18 марта 2022, 21:45  •  168 • Политика
Русский пилот вертолёта Ка-52 рассказал, как он смог выстоять против американских ПЗРК "Стингер", которыми вооружены украинские военные. "Все живы-здоровы. Победа будет за нами", - уверен он.
Украинские военные пытались сбить русский боевой вертолёт Ка-52 из переносной зенитно-ракетной установки "Стингер", однако так и не смогли уничтожить воздушную технику. По словам пилота, ВСУ работают по авиации с земли, используя реактивную систему залпового огня "Град" и американские ПЗРК "Стингер".
При наведении "Стингера" сработала система БКО (боевой комплекс обороны. - Ред.). Отстрелили тепловые ловушки и увели ракету в сторону. Техника очень надёжная, позволяет выйти из любых ситуаций. В целом все живы-здоровы, победа будет за нами,
- заявил лётчик, отвечая на вопросы журналистов.
Скриншот:Telegram/Башня Жданова
Отметим, что в распоряжении украинской армии множество образцов западного оружия. Речь идёт о "Стингерах", противотанковых ракетных комплексах "Джавелин", турецких беспилотниках "Байрактар" и так далее. Последние несколько лет западные страны активно накачивали Украину вооружением, готовя её к наступлению на Донбасс.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


168
Источник
Похожие новости
18 марта 2022, 06:35
Украинский скандал в Берлине: Посол Мельник уже "невыносим"
18 марта 2022, 12:25
"Я дал слово": Украинский боевик поделился инструкцией по сдаче в плен к русским
18 марта 2022, 06:35
Генсек ООН спрогнозировал "пагубный прецедент" с Россией
18 марта 2022, 14:10
Минобороны России двумя пусками "Искандера" наказало нацистов в Запорожье
18 марта 2022, 08:20
Вместо памперсов - автоматы и дубинки: Русские военные рассекретили прикрытие нацистов в Херсоне
18 марта 2022, 18:15
Мистер Шольц, ты неправ! Ликование "Лужников" ошеломило иностранцев
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 марта 2022, 01:40
«Можем ли мы забыть о точках равновесия»: как в ЕС оценили перспективы вступления Украины в сообщество
14 марта 2022, 08:05
Зеленский назвал самый важный город, украинские мужчины не хотят воевать. Итоги 13 марта на Украине
13 марта 2022, 03:25
"Все говорят, что не их": Инцидент в Загребе не на шутку перепугал европейцев
14 марта 2022, 09:50
"Слава Украине" и не сопротивляйтесь: Власти Житомира приготовились стать русскими
15 марта 2022, 12:40
"Этого не расскажут геращенки и арестовичи": Нардеп Рады показал запрещённое на Украине видео
17 марта 2022, 01:25
Санду выдвинула России два требования по Приднестровью. По чьему приказу?
16 марта 2022, 11:25
Включить ли заднюю? США сдались. Пока только на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.