"Победа будет за нами": Русский пилот рассказал, как Ка-52 выстоял против "Стингеров" на Украине

Русский пилот вертолёта Ка-52 рассказал, как он смог выстоять против американских ПЗРК "Стингер", которыми вооружены украинские военные. "Все живы-здоровы. Победа будет за нами", - уверен он.

Украинские военные пытались сбить русский боевой вертолёт Ка-52 из переносной зенитно-ракетной установки "Стингер", однако так и не смогли уничтожить воздушную технику. По словам пилота, ВСУ работают по авиации с земли, используя реактивную систему залпового огня "Град" и американские ПЗРК "Стингер".

При наведении "Стингера" сработала система БКО (боевой комплекс обороны. - Ред.). Отстрелили тепловые ловушки и увели ракету в сторону. Техника очень надёжная, позволяет выйти из любых ситуаций. В целом все живы-здоровы, победа будет за нами,

- заявил лётчик, отвечая на вопросы журналистов.

Скриншот:Telegram/Башня Жданова

Отметим, что в распоряжении украинской армии множество образцов западного оружия. Речь идёт о "Стингерах", противотанковых ракетных комплексах "Джавелин", турецких беспилотниках "Байрактар" и так далее. Последние несколько лет западные страны активно накачивали Украину вооружением, готовя её к наступлению на Донбасс.