|
"Победа будет за нами": Русский пилот рассказал, как Ка-52 выстоял против "Стингеров" на Украине
18 марта 2022, 21:45 • 168 • Политика
Русский пилот вертолёта Ка-52 рассказал, как он смог выстоять против американских ПЗРК "Стингер", которыми вооружены украинские военные. "Все живы-здоровы. Победа будет за нами", - уверен он.
Украинские военные пытались сбить русский боевой вертолёт Ка-52 из переносной зенитно-ракетной установки "Стингер", однако так и не смогли уничтожить воздушную технику. По словам пилота, ВСУ работают по авиации с земли, используя реактивную систему залпового огня "Град" и американские ПЗРК "Стингер".
- заявил лётчик, отвечая на вопросы журналистов.
Скриншот:Telegram/Башня Жданова
Отметим, что в распоряжении украинской армии множество образцов западного оружия. Речь идёт о "Стингерах", противотанковых ракетных комплексах "Джавелин", турецких беспилотниках "Байрактар" и так далее. Последние несколько лет западные страны активно накачивали Украину вооружением, готовя её к наступлению на Донбасс.
Подпишитесь на нас
168
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 марта 2022, 01:40
|
14 марта 2022, 08:05
|
13 марта 2022, 03:25
|
14 марта 2022, 09:50
|
15 марта 2022, 12:40
|
17 марта 2022, 01:25
|
16 марта 2022, 11:25