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"По указанию Шойгу": Статью Путина об Украине поручили изучить военным

15 июля 2021, 21:45  •  69 • Политика
Статья президента России вызвала положительный отклик у военнослужащих, сообщил источник в Минобороны.
По распоряжению главы Минобороны, военнослужащих обязали ознакомиться со статьёй президента России об Украине. По информации источников ведомства, публикация вызвала положительный отклик у армейцев.
Собеседник РБК уточнил, что это обусловлено тем, что у многих военных есть украинские корни, родственники в Незалежной.
Отмечается, что статья Путина о единстве народов станет обязательной к изучению в рамках военно-политической подготовки солдат.
Собеседники из военных структур указали, что все армейцы разделяют тезис о единстве русских, украинцев и белорусов.
Напомним, что в статье президент России назвал общей трагедией возникшую между Украиной и Россией "стену". Он указал, что это разделение произошло не без помощи внешних сил, которые попытались сделать из Незалежной "анти-Россию".
Впоследствии Владимир Путин дал комментарии к материалу. Он отметил, что нынешние власти Украины говорят не о народе, а о выборе, который они сделали сами, но это не значит, что выбор окончательный.

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