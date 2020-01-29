"По телевизору то ли мужчины, то ли женщины": Актриса Мария Кожевникова поддержала поправки Малофеева к Конституции

Актриса театра и кино Мария Кожевникова поддержала предложение закрепить в преамбуле необходимость охраны традиционных нравственных ценностей, указать, что семья - это прежде всего союз мужчины и женщины, а также поменять формулировку "вера в добро и справедливость" на "вера в Бога, добро и справедливость". С соответствующей инициативой выступил замглавы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев.

Поправки, предложенные Малофеевым, - по идее, очень правильные. Конечно, семейные ценности надо культивировать, надо сохранять наши семейные традиции. Я как человек семейный и многодетная мама - только "за". Мне, конечно, не хочется никакой пропаганды разных других ориентаций, - считает Мария Кожевникова.

Она отмечает, что в конечном итоге дети узнают про подобное, но это произойдет в определённом возрасте, когда они будут уже сформированы как личности и смогут самостоятельно принимать решения.

А не так, чтобы ребёнок включил случайно телевизор, когда отойдёшь приготовить ему сырники, а там то ли женщина, то ли мужчина. Поэтому я за первые две инициативы: охрану традиционных ценностей и семьи, - подчеркивает Мария Кожевникова.

Вместе с тем она переживает по поводу того, как будут исполняться тезисы, записанные в преамбуле Конституции. Актриса отмечает, что в России есть много правильных законов, но их исполнение вызывает вопросы.