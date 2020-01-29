|
"По телевизору то ли мужчины, то ли женщины": Актриса Мария Кожевникова поддержала поправки Малофеева к Конституции
29 января 2020, 11:39 • 18 • Политика
Мария Кожевникова выступила в поддержку поправок в Конституцию, которые предложил замглавы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев. "Мне не хочется, чтобы мои дети по телевизору смотрели на то ли мужчин, то ли женщин", - отмечает она.
Актриса театра и кино Мария Кожевникова поддержала предложение закрепить в преамбуле необходимость охраны традиционных нравственных ценностей, указать, что семья - это прежде всего союз мужчины и женщины, а также поменять формулировку "вера в добро и справедливость" на "вера в Бога, добро и справедливость". С соответствующей инициативой выступил замглавы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев.
Она отмечает, что в конечном итоге дети узнают про подобное, но это произойдет в определённом возрасте, когда они будут уже сформированы как личности и смогут самостоятельно принимать решения.
Вместе с тем она переживает по поводу того, как будут исполняться тезисы, записанные в преамбуле Конституции. Актриса отмечает, что в России есть много правильных законов, но их исполнение вызывает вопросы.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
18
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 января 2020, 02:54
|
28 января 2020, 03:09
|
25 января 2020, 06:54
|
26 января 2020, 02:24
|
23 января 2020, 02:54
|
25 января 2020, 23:09
|
25 января 2020, 00:24