|
"По тактическим причинам": Байден публично отказался от своих обещаний по Афганистану
26 марта 2021, 05:10 • 36 • Политика
Президент США Джо Байден публично отказался от своих обещаний по Афганистану. Он признал, что его обещание выполнено не будет. "По тактическим причинам", - объяснил политик.
В ходе первой пресс-конференции глава Белого дома, среди прочего, ответил на вопрос про вывод американских войск из Афганистана. Он припомнил, что обещал это сделать к 1 мая этого года.
"По тактическим причинам будет трудно вывести войска", - заявил Джо Байден, публично отказавшись от произнесённых ранее обещаний.
Политолог, американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в своём Telegram-канале отметил, что в целом пресс-конференция запомнится постоянным переспрашиванием вопросов у надоедливых журналистов. Он отмечает: в ходе предвыборной кампании именно представители СМИ были "мощнейшим столпом".
"Видно, что пожилому президенту попросту хотелось перейти на нецензурную брань и объяснить надоедливым журналистам, что на самом деле он думает о вопросах миграции, роста экономики и прививках против COVID-19", - анализирует мероприятие политолог.
При этом первые публичные заявление и общение с прессой состоялось у Джо Байдена на 65-ый день президентства. Этим он побил столетний рекорд. Согласно статистике, в среднем главы США выходили к СМИ на 33 день после инаугурации.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
36
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 марта 2021, 06:15
|
23 марта 2021, 22:10
|
21 марта 2021, 18:50
|
21 марта 2021, 16:05
|
23 марта 2021, 01:05
|
21 марта 2021, 03:15
|
20 марта 2021, 07:05