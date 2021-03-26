"По тактическим причинам": Байден публично отказался от своих обещаний по Афганистану

Президент США Джо Байден публично отказался от своих обещаний по Афганистану. Он признал, что его обещание выполнено не будет. "По тактическим причинам", - объяснил политик.

В ходе первой пресс-конференции глава Белого дома, среди прочего, ответил на вопрос про вывод американских войск из Афганистана. Он припомнил, что обещал это сделать к 1 мая этого года.

"По тактическим причинам будет трудно вывести войска", - заявил Джо Байден, публично отказавшись от произнесённых ранее обещаний.

Политолог, американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в своём Telegram-канале отметил, что в целом пресс-конференция запомнится постоянным переспрашиванием вопросов у надоедливых журналистов. Он отмечает: в ходе предвыборной кампании именно представители СМИ были "мощнейшим столпом".

"Видно, что пожилому президенту попросту хотелось перейти на нецензурную брань и объяснить надоедливым журналистам, что на самом деле он думает о вопросах миграции, роста экономики и прививках против COVID-19", - анализирует мероприятие политолог.

При этом первые публичные заявление и общение с прессой состоялось у Джо Байдена на 65-ый день президентства. Этим он побил столетний рекорд. Согласно статистике, в среднем главы США выходили к СМИ на 33 день после инаугурации.