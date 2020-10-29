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"По сути, идёт война": Белоруссия возбудила свыше 600 уголовных дел после протестов в октябре
29 октября 2020, 13:20 • 104 • Политика
Правоохранительные органы Белоруссии в октябре возбудили более 600 уголовных дел, связанных с протестами. Некоторые дела следователи квалифицируют как терроризм. По словам прокурора, "по сути, идёт война".
За последний месяц в Белоруссии было возбуждено 650 уголовных дел по факту нарушения законодательства в ходе протестных акций. По 70 делам материалы уже направлены в суды. Такие данные озвучил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед.
Он подчеркнул, что всякий, кто посягнёт на жизнь, здоровье и безопасность окружающих, будет осуждён и приговорён к максимально суровому наказанию. По словам гособвинителя, с каждым днём протесты радикализируются всё сильнее.
Генпрокурор добавил, что некоторые дела о протестах квалифицируются как терроризм. Речь, вероятнее всего, идёт о попытках неких лиц испортить механизмы, отвечающие за движение поездов на железной дороге.
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