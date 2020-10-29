"По сути, идёт война": Белоруссия возбудила свыше 600 уголовных дел после протестов в октябре

За последний месяц в Белоруссии было возбуждено 650 уголовных дел по факту нарушения законодательства в ходе протестных акций. По 70 делам материалы уже направлены в суды. Такие данные озвучил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед.

Он подчеркнул, что всякий, кто посягнёт на жизнь, здоровье и безопасность окружающих, будет осуждён и приговорён к максимально суровому наказанию. По словам гособвинителя, с каждым днём протесты радикализируются всё сильнее.

Всё то движение, которое нам преподносят как мирное, - давно уже не мирное. По сути дела, идёт война, которая приобрела в последние несколько недель крайне радикальные формы, - отметил Швед, выступая в эфире телеканала "Беларусь 1".

Генпрокурор добавил, что некоторые дела о протестах квалифицируются как терроризм. Речь, вероятнее всего, идёт о попытках неких лиц испортить механизмы, отвечающие за движение поездов на железной дороге.