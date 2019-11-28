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"По стечению обстоятельств" американцы разместили военную технику рядом с нефтью в Сирии - СМИ

28 ноября 2019, 23:54  •  90 • В мире
Американские военные разместили свою боевую технику недалеко от крупнейшего месторождения нефти в Сирии - в районе Румейлан. О "десятках единиц" техники сообщило сирийское государственное агентство САНА. В Рунете уже отметили это неожиданное "стечение обстоятельств".
Американскую военную технику обнаружили рядом с одним из основных центров добычи чёрного золота в Сирии - в провинции Хасеке, Румейлан. Об этом написало сирийское государственное агентство САНА, передаёт ТАСС. Журналисты насчитали несколько "десятков единиц" техники. В Рунете уже шутят над этим "стечением обстоятельств" и неожиданной находкой.
До этого появилась информация, что правительственные силы Сирии взяли под контроль ещё большую территорию в этой провинции. К ним перешли две деревни рядом с трассой Хасеке - Алеппо.
В интервью RT в начале ноября президент Сирии Башар Асад рассказал, чем на самом деле занимаются американские военные в его родной стране. Журналист спросил, правда ли США контрабандно вывозят нефть? Есть информация, что ежемесячно на этом зарабатывают не меньше 30 млн долларов. Башар Асад подтвердил, что США и Турция - самые надёжные союзники боевиков, которые грабят сирийские месторождения нефти с 2014 года. Официально военные прикрываются тем, что деньги от продажи драгоценного ресурса идут курдам. Но, по сведениям Башара Асада, настоящую прибыль получают США.

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