"По стечению обстоятельств" американцы разместили военную технику рядом с нефтью в Сирии - СМИ

Американскую военную технику обнаружили рядом с одним из основных центров добычи чёрного золота в Сирии - в провинции Хасеке, Румейлан. Об этом написало сирийское государственное агентство САНА, передаёт ТАСС. Журналисты насчитали несколько "десятков единиц" техники. В Рунете уже шутят над этим "стечением обстоятельств" и неожиданной находкой.

До этого появилась информация, что правительственные силы Сирии взяли под контроль ещё большую территорию в этой провинции. К ним перешли две деревни рядом с трассой Хасеке - Алеппо.

В интервью RT в начале ноября президент Сирии Башар Асад рассказал, чем на самом деле занимаются американские военные в его родной стране. Журналист спросил, правда ли США контрабандно вывозят нефть? Есть информация, что ежемесячно на этом зарабатывают не меньше 30 млн долларов. Башар Асад подтвердил, что США и Турция - самые надёжные союзники боевиков, которые грабят сирийские месторождения нефти с 2014 года. Официально военные прикрываются тем, что деньги от продажи драгоценного ресурса идут курдам. Но, по сведениям Башара Асада, настоящую прибыль получают США.