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"По соображениям безопасности": российскому дипломату Чехия объявила "табу" на въезд
05 марта 2019, 17:09 • 106 • Политика
Как подтвердили в посольстве в Праге, Чехия, действительно объявила "табу" на въезд в страну одному из российских дипломатов. Со ссылкой на чешские СМИ, сообщается, что это было сделано "по соображениям безопасности".
Ранее стало известно о том, что Чехия объявила "табу" на въезд одному из российских дипломатов. Как сообщали местные СМИ, это было сделано "по соображениям безопасности".
В посольстве в Праге подтвердили, что инцидент с дипломатом, действительно имел место. Здесь же уточнили, что представитель российского МИДа должен был прибыть в Чехию в составе официальной делегации от нашей страны и далее участвовать в совместной двусторонней межправовой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Оно должно состояться в среду, 6 марта.
Однако, принимающая сторона въезд закрыла. В посольстве подчеркнули, что подобный "недружественный" инцидент не останется без ответа.
"В представлении отмечено, что подобные действия являются недружественными, не соответствуют характеру российско-чешских отношений и не останутся без ответа", - заявили РИА Новости в диппредставительстве.
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