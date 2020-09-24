|
"По-русски говоря, морочили голову": Лавров рассказал об ухищрениях ОЗХО
24 сентября 2020, 21:50 • 118 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об ухищрениях ОЗХО, которая пытается скрыть от Москвы материалы по "отравлению" Алексея Навального. Дипломат отметил: "По-русски говоря, морочили голову".
Россия ранее обратилась к Организации по запрещению химического оружия за материалами по делу Алексея Навального, которые Германия передала её руководству. Однако в Гааге заявили, что никаких материалов не получали.
Позже выяснилось, что ОЗХО всё-таки была "при чём". Представители организации не только получали материалы из Германии, но и сами ездили в Берлин, чтобы взять пробы у Навального. Когда Россия повторно попросила представить выводы экспертов, ОЗХО вновь ответила отказом. Организация заявила, что к ней первой обратилась Германия, поэтому и спрашивать надо с неё.
Таким образом, отметил Лавров, Берлин посылает русских за ответами в Гаагу, а Гаага - в Берлин. По мнению главы МИД России, вся эта ситуация очень плохо вяжется с международным правом.
Напомним, что Германия ранее заявила, будто Навальный был отравлен "Новичком". Она потребовала от России провести расследование, но при этом отказалась представлять результаты анализов, собранных немецкими специалистами.
118
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 сентября 2020, 15:10
|
23 сентября 2020, 17:25
|
18 сентября 2020, 03:35
|
18 сентября 2020, 08:10
|
23 сентября 2020, 00:00
|
23 сентября 2020, 01:50
|
19 сентября 2020, 04:20