"По-русски говоря, морочили голову": Лавров рассказал об ухищрениях ОЗХО

Россия ранее обратилась к Организации по запрещению химического оружия за материалами по делу Алексея Навального, которые Германия передала её руководству. Однако в Гааге заявили, что никаких материалов не получали.

"Нам там несколько дней - ну так, по-русски говоря, - морочили голову. Говорили, что никаких обращений они не получали. И руководство этой организации нас уверяло, что они ни при чём", - заметил Лавров.

Позже выяснилось, что ОЗХО всё-таки была "при чём". Представители организации не только получали материалы из Германии, но и сами ездили в Берлин, чтобы взять пробы у Навального. Когда Россия повторно попросила представить выводы экспертов, ОЗХО вновь ответила отказом. Организация заявила, что к ней первой обратилась Германия, поэтому и спрашивать надо с неё.

Таким образом, отметил Лавров, Берлин посылает русских за ответами в Гаагу, а Гаага - в Берлин. По мнению главы МИД России, вся эта ситуация очень плохо вяжется с международным правом.

Напомним, что Германия ранее заявила, будто Навальный был отравлен "Новичком". Она потребовала от России провести расследование, но при этом отказалась представлять результаты анализов, собранных немецкими специалистами.