"По просьбе ЦРУ брала уроки актёрского мастерства": США освоили политику фейков ещё в 90-е

Вашингтон уже давно умело манипулирует информацией, чтобы достигать внешнеполитических целей. Telegram-канал "Тайная канцелярия" напомнил, что вторжение США в Ирак началось с фейка о "зверствах" иранских солдат в Кувейте.

В октябре 1990 года перед комиссией по правам человека Конгресса США выступила 15-летняя Наира ас-Сабах, которая представилась медсестрой из Кувейта. По её словам, иракские солдаты ворвались в больницу и выбросили новорождённых младенцев из инкубатора, "оставив их умирать на холодном полу". Впоследствии эту цитату неоднократно приводил бывший президент США Джордж Буш и американские сенаторы, чтобы заручиться поддержкой населения для военной кампании в Персидском заливе.

Однако уже в 1992 году, после того как американцы вторглись в Ирак, выяснилось, что ас-Сабах была не медсестрой, а дочерью кувейтского посла в США Нассера ас-Сауд ас-Сабаха. А вся история с младенцами на полу была придумана пиар-агентством Hill & Knowlton.

По просьбе ЦРУ, убедительности ради, Наира даже брала уроки актёрского мастерства, - передаёт канал.

Скриншот:Telegram/Тайная канцелярия

Отметим, что это был не единственный фейк, который привёл к войне в Ираке. Формальным поводом для вторжения стали "доказательства" наличия у Багдада оружия массового поражения. Впоследствии оказалось, что никаких доказательств у американцев не было.