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"По просьбе ЦРУ брала уроки актёрского мастерства": США освоили политику фейков ещё в 90-е
20 октября 2020, 02:00 • 33 • Политика
Власти США освоили политику фейков ещё в 90-е годы и с тех пор активно её применяют. Вторжение Америки в Ирак началось с одной большой пиар-акции ЦРУ.
Вашингтон уже давно умело манипулирует информацией, чтобы достигать внешнеполитических целей. Telegram-канал "Тайная канцелярия" напомнил, что вторжение США в Ирак началось с фейка о "зверствах" иранских солдат в Кувейте.
В октябре 1990 года перед комиссией по правам человека Конгресса США выступила 15-летняя Наира ас-Сабах, которая представилась медсестрой из Кувейта. По её словам, иракские солдаты ворвались в больницу и выбросили новорождённых младенцев из инкубатора, "оставив их умирать на холодном полу". Впоследствии эту цитату неоднократно приводил бывший президент США Джордж Буш и американские сенаторы, чтобы заручиться поддержкой населения для военной кампании в Персидском заливе.
Однако уже в 1992 году, после того как американцы вторглись в Ирак, выяснилось, что ас-Сабах была не медсестрой, а дочерью кувейтского посла в США Нассера ас-Сауд ас-Сабаха. А вся история с младенцами на полу была придумана пиар-агентством Hill & Knowlton.
Скриншот:Telegram/Тайная канцелярия
Отметим, что это был не единственный фейк, который привёл к войне в Ираке. Формальным поводом для вторжения стали "доказательства" наличия у Багдада оружия массового поражения. Впоследствии оказалось, что никаких доказательств у американцев не было.
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