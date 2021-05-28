"По принуждению": Европейцы заподозрили давление на белорусские СМИ

Европейский вещательный союз остановил членство Белоруссии. Таким образом он хочет поддержать свободу слова, независимость и ответственность журналистов.

Европейский вещательный союз, который в том числе занимается организацией "Евровидения", решил приостановить членство Белтелерадиокомпании.



На такое решение Белоруссии необходимо ответить в течение двух недель, после – решение вступит в силу.

Европейский вещательный союз мотивирует свое решение поддержкой свободы слова, независимости и ответственности журналистов. В организации сказали, что их тревожит трансляции по белорусским каналам интервью, "явно полученных по принуждению".

Возможно, имеется в виду интервью Романа Протасевича, которого обвиняют в экстремизме, но утверждать это точно нельзя.

"Мы также отслеживали другие передачи Белтелерадиокомпании по этому вопросу, которые вызвали другие серьезные опасения", – сообщили в организации.