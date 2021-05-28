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"По принуждению": Европейцы заподозрили давление на белорусские СМИ
28 мая 2021, 16:50 • 131 • Политика
Европейский вещательный союз остановил членство Белоруссии. Таким образом он хочет поддержать свободу слова, независимость и ответственность журналистов.
Европейский вещательный союз, который в том числе занимается организацией "Евровидения", решил приостановить членство Белтелерадиокомпании.
На такое решение Белоруссии необходимо ответить в течение двух недель, после – решение вступит в силу.
Европейский вещательный союз мотивирует свое решение поддержкой свободы слова, независимости и ответственности журналистов. В организации сказали, что их тревожит трансляции по белорусским каналам интервью, "явно полученных по принуждению".
Возможно, имеется в виду интервью Романа Протасевича, которого обвиняют в экстремизме, но утверждать это точно нельзя.
"Мы также отслеживали другие передачи Белтелерадиокомпании по этому вопросу, которые вызвали другие серьезные опасения", – сообщили в организации.
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