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"По-прежнему "миролюбивый Запад"?! Названа последняя преграда на пути НАТО к России
19 августа 2020, 13:05 • 173 • Политика
Экс-замминистра обороны Германии Вилли Виммер назвал последнюю преграду на пути НАТО к России. Ведущий программы "Царьград. Главное" и экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько не оставил эти слова без внимания: "По-прежнему "миролюбивый Запад"?!", - спросил он.
В частности, по словам Виммера, Белоруссия является последней преградой на пути НАТО к России. При этом "падение" Белоруссии может быть равнозначно марш-броску к границам России. Такое мнение Виммер высказал в своём блоге на страницах "Wirtschaft & Finanzen immer aktuell | World Economy".
Также, по словам немецкого чиновника, политика Европейского союза в последние годы служила цели отчуждения Белоруссии от России и выхода из тесного сотрудничества с Москвой. Он также отметил, что не случайно в настоящее время американский госсекретарь Майк Помпео "гастролирует по Европе", чтобы добиться "лояльности в контексте НАТО".
"Через Минск Москва должна быть встречена и поставлена на американский поводок", - предполагает Виммер.
Комментируя разоблачающую статью немецкого чиновника, Пронько задался единственным вопросом:
"У доморощенных умников по-прежнему в головах "миролюбивый Запад"?!", - спросил он.
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