"По-прежнему "миролюбивый Запад"?! Названа последняя преграда на пути НАТО к России

В частности, по словам Виммера, Белоруссия является последней преградой на пути НАТО к России. При этом "падение" Белоруссии может быть равнозначно марш-броску к границам России. Такое мнение Виммер высказал в своём блоге на страницах "Wirtschaft & Finanzen immer aktuell | World Economy".

Также, по словам немецкого чиновника, политика Европейского союза в последние годы служила цели отчуждения Белоруссии от России и выхода из тесного сотрудничества с Москвой. Он также отметил, что не случайно в настоящее время американский госсекретарь Майк Помпео "гастролирует по Европе", чтобы добиться "лояльности в контексте НАТО".

"Через Минск Москва должна быть встречена и поставлена на американский поводок", - предполагает Виммер.

Комментируя разоблачающую статью немецкого чиновника, Пронько задался единственным вопросом:

"У доморощенных умников по-прежнему в головах "миролюбивый Запад"?!", - спросил он.