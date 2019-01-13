"По поручению Госдепа": Украина предложила отменить право вето в ООН

В Госдуме РФ отреагировали на предложение Украины отменить право вето в ООН для стран, заинтересованных в обсуждаемом вопросе. Это было сделано по поручению Госдепа, уверен депутат Виктор Водолацкий.

Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко призвал к отмене права вето в Совете Безопасности. По мнению украинского дипломата, постоянные члены Совбеза ООН должны быть лишены права вето при рассмотрении вопросов, в которых они являются заинтересованной стороной.

Это предложение было сделано по поручению Госдепа США для дискредитации России, убежден депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Комментируя инициативу, он предположил, что ни одно крупное государство не поддержит предложение. Но, полагает парламентарий, Киев может найти понимание у прибалтийских стран.

В то же время, настаивает Водолацкий, подобные заявления представляют Украину управляемым извне государством.

Сенатор Сергей Цеков также уверен, что это "заявление ради заявления", которое, безусловно, не будет принято.

Право вето в Совбезе ООН вправе использовать Россия, США, Китай, Франция и Великобритания, напоминает РИА Новости.