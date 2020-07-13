"По непонятным причинам": Минобороны Армении сообщило о столкновении на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Азербайджана сообщило о том, что 12 июля на территории Товузского района подразделения Вооружённых сил Армении открыли огонь. Атака началась около полудня. В оборонном ведомстве подчеркнули, что противник "грубо нарушил режим прекращения огня". Обстрел производился из артиллерийских установок. В азербайджанском Минобороны сообщили о потерях с обеих сторон.

Армянское оборонное ведомство уведомило, что это противник на госгранице подверг позиции артиллерийскому обстрелу.

"Азербайджанские ВС по непонятным для нас причинам на машине УАЗ попытались нарушить госграницу Армении в направлении области Тавуш", - сказано в сообщении.

По данным минобороны Армении, двое военнослужащих ВС этой страны погибли, пятеро ранены.

С 1992 года ведутся переговоры по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном. Стороны никак не могут договориться о статусе Нагорного Карабаха. Мирное решение пытаются принять в рамках Минской группы ОБСЕ, которую возглавляют председатели из России, Франции и США.