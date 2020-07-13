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"По непонятным причинам": Минобороны Армении сообщило о столкновении на границе с Азербайджаном

13 июля 2020, 09:00  •  27 • Политика
На границе Азербайджана и Армении случилось вооружённое столкновение. Есть потери с обеих сторон. Минобороны Армении заявило, что это случилось "по непонятным причинам".
Министерство обороны Азербайджана сообщило о том, что 12 июля на территории Товузского района подразделения Вооружённых сил Армении открыли огонь. Атака началась около полудня. В оборонном ведомстве подчеркнули, что противник "грубо нарушил режим прекращения огня". Обстрел производился из артиллерийских установок. В азербайджанском Минобороны сообщили о потерях с обеих сторон.
Армянское оборонное ведомство уведомило, что это противник на госгранице подверг позиции артиллерийскому обстрелу.
"Азербайджанские ВС по непонятным для нас причинам на машине УАЗ попытались нарушить госграницу Армении в направлении области Тавуш", - сказано в сообщении.
По данным минобороны Армении, двое военнослужащих ВС этой страны погибли, пятеро ранены.
С 1992 года ведутся переговоры по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном. Стороны никак не могут договориться о статусе Нагорного Карабаха. Мирное решение пытаются принять в рамках Минской группы ОБСЕ, которую возглавляют председатели из России, Франции и США.

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