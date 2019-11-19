"По неизвестной причине": Сразу в шесть раз увеличено финансирование института ЛДПР - РБК

Речь идет об институте, который был учрежден партией ЛДПР и ее лидером Владимиром Жириновским. В частности, издание сообщает, что размер финансирования был увеличен в шесть раз "по неизвестной причине".

Более того, по версии издания, новый размер субсидий прописан в поправках к федеральному бюджету на следующие два года.

Как передает РБК, в ЛДПР отказались комментировать данную ситуацию. Таким образом, пока от представителей ЛДПР официальных комментариев не поступало.