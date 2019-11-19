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"По неизвестной причине": Сразу в шесть раз увеличено финансирование института ЛДПР - РБК
19 ноября 2019, 22:09 • 7 • Политика
РБК сообщает, что "по неизвестной причине" увеличили размер субсидий Институту мировых цивилизаций в 2020 году с 60 млн до 353,8 млн рублей. То есть, получается, в шесть раз.
Речь идет об институте, который был учрежден партией ЛДПР и ее лидером Владимиром Жириновским. В частности, издание сообщает, что размер финансирования был увеличен в шесть раз "по неизвестной причине".
Более того, по версии издания, новый размер субсидий прописан в поправках к федеральному бюджету на следующие два года.
Как передает РБК, в ЛДПР отказались комментировать данную ситуацию. Таким образом, пока от представителей ЛДПР официальных комментариев не поступало.
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