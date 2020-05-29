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"По нам стреляют из вертолётов": Украинский журналист напомнил Киеву о забытых 18 трупах

29 мая 2020, 16:55  •  175 • В мире
Журналист Александр Семченко в своём видеоблоге напомнил о трагедии шестилетней давности, когда с вертолётов ВСУ обстреляли своих же. На кадрах, снятых на месте событий, видно, в каком шоке пребывают военные. "Наши стреляют по блокпосту из вертолётов!"- кричит один из бойцов кому-то по телефону.
Украинский журналист Александр Семченко напомнил о трагедии шестилетней давности в Волновахском районе. В 2014-м украинские военные обстреляли свои же позиции. Убиты были 18 человек.
Семченко показал кадры с места событий. На записи запечатлено, как перепуганные обстрелом военные звонят кому-то и просят отдать приказ не стрелять.
При этом, напоминает журналист, в те годы украинцам говорилось, что обстрел вели российские военные.
Автор блога на YouТube призывает украинцев раскрыть глаза на правду и перестать верить лживым речам политиков.

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