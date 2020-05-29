"По нам стреляют из вертолётов": Украинский журналист напомнил Киеву о забытых 18 трупах

Украинский журналист Александр Семченко напомнил о трагедии шестилетней давности в Волновахском районе. В 2014-м украинские военные обстреляли свои же позиции. Убиты были 18 человек.

Семченко показал кадры с места событий. На записи запечатлено, как перепуганные обстрелом военные звонят кому-то и просят отдать приказ не стрелять.

При этом, напоминает журналист, в те годы украинцам говорилось, что обстрел вели российские военные.

Автор блога на YouТube призывает украинцев раскрыть глаза на правду и перестать верить лживым речам политиков.