"По методичкам не пишем, говорили они...": Оппозиционеров разоблачили с антироссийским "заказом"

Известные оппозиционные Twitter-аккаунты "Сталингулаг" и "Проф. Преображенский" попались на публикации идентичных сообщений с придирками в адрес запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Пользователи соцсетей сразу же припомнили "диванным оппозиционерам" о "спущенных сверху методичках".

Речь идёт о сообщении, которое начали массово распространять в связи с запуском железнодорожного сообщения с Крымом. Аккаунты слово в слово повторяют друг за другом одни и те же придирки.

"1. Поезд Москва - Симферополь, 2000 км, 33 часа в пути. 2. Поезд Пекин - Гонконг, 2300 км, 9 часов в пути", - пишет "Сталингулаг", добавляя от себя матерное предложение, а "Проф. Преображенский" в точности за ним повторяет, но с меньшим количеством мата. "Мы не кремлеботы, по методичкам не пишем", - говорили они... "Мы свободные люди, пишем что думаем", - говорили они...", - комментирует в Twitter OdinEsNik @odines_nik. "Так они твиты друг другу половым путём передают", - шутит @barrrada20. "Чёта я не понял. Это они заслуги компартии Китая прославляют???" - отмечает другую интересную деталь Иван Стародубцев @IvanStarodubsev.

Напомним, что либералы и оппозиционеры часто любят обвинять пророссийских пользователей соцсетей в том, что они "кремлеботы", которые "пишут по методичкам", спущенным чуть ли не лично президентом России Владимиром Путиным. Однако практика показывает, что "методичками" как раз таки пользуются сами "диванные оппозиционеры".

Фото: скриншот Twitter/@odines_nik