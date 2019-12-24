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"По методичкам не пишем, говорили они...": Оппозиционеров разоблачили с антироссийским "заказом"
24 декабря 2019, 23:54 • 71 • Политика
"Диванные оппозиционеры" вроде "Сталингулаг" и "Проф. Преображенский" снова попались на перепечатывании одних и тех же придирок в адрес России. "По методичкам не пишем, говорили они..." - смеются в соцсетях.
Известные оппозиционные Twitter-аккаунты "Сталингулаг" и "Проф. Преображенский" попались на публикации идентичных сообщений с придирками в адрес запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Пользователи соцсетей сразу же припомнили "диванным оппозиционерам" о "спущенных сверху методичках".
Речь идёт о сообщении, которое начали массово распространять в связи с запуском железнодорожного сообщения с Крымом. Аккаунты слово в слово повторяют друг за другом одни и те же придирки.
Напомним, что либералы и оппозиционеры часто любят обвинять пророссийских пользователей соцсетей в том, что они "кремлеботы", которые "пишут по методичкам", спущенным чуть ли не лично президентом России Владимиром Путиным. Однако практика показывает, что "методичками" как раз таки пользуются сами "диванные оппозиционеры".
Фото: скриншот Twitter/@odines_nik
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