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"По лицу трудно понять": Министра попросили изыскать миллиарды на поддержку сельхозпроизводителей

15 декабря 2020, 13:55  •  76 • Политика
Михаил Мишустин попросил изыскать в бюджете миллиарды на поддержку сельхозпроизводителей. "По лицу трудно понять", - иронизируют журналисты над министром финансов Антоном Силуановым, когда он услышал слова премьер-министра.
Михаил Мишустин провёл оперативное совещание с вице-премьерами, посвящённое стабилизации ситуации на рынке продовольственных товаров и поддержке отраслей, пострадавших от пандемии.
"По лицу министра финансов трудно понять, как он отреагировал на просьбу изыскать в бюджете ещё 10 миллиардов рублей на поддержку сельхозпроизводителей", - написали авторы Telegram-канала "Вы слушали Маяк" и разместили 6-секундное видео, где Силуанов сидит в защитной маске.
Скриншот: Telegram/@youlistenedmayak
На совещании Михаил Мишустин информировал о создании межведомственной рабочей группы, главой которой назначен Андрей Белоусов. Эта группа будет мониторить и реагировать на изменение стоимости групп социально значимых товаров.
"Напомню, что каждый из вас несёт за это персональную ответственность", - сделал акцент премьер-министр, говоря о росте цен, и призвал подходить к решению проблемы системно.
Власти наметили несколько шагов, которые будут реализованы в ближайшее время. Так, до 20 декабря производители сахара и подсолнечного масла должны заключить соглашения с розничными сетям, по которым будут снижены цены.
Производящим сахар компаниям дадут возможность брать кредиты на льготных условиях. Деньги, полученные под 1-5% годовых, они смогут потратить на закупку сахарной свёклы для переработки. Для реализации инициативы понадобится около двух миллиардов рублей в течение 2021 года.
С января таможенная пошлина на вывоз семян подсолнечника составит 30%, но она не должна быть ниже 165 евро за тонну. Похожую меру введут и в отношении подсолнечного масла.
С 15 февраля на экспорт зерновых вводятся квоты и пошлины. Производителям муки и хлебопекарной продукции предоставят субсидии: больше 4,2 миллиарда рублей первым и около 3 миллиардов - вторым.
"Правительство постоянно поддерживает сельхозпроизводителей и инвесторов, которые вкладывают средства в развитие сельского хозяйства. Эта работа будет продолжена", - произнёс премьер-министр Михаил Мишустин.
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