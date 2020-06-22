"По личному приказу Путина": Смерть Михаила Игнатьева использовали в политической игре

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев похоронен в воскресенье, 21 июня, на городском кладбище в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе администрации главы республики. Игнатьев умер 18 июня в больнице в Санкт-Петербурге на 59-м году жизни после болезни. А после смерти началась настоящая политическая свистопляска, его кончину попытались использовать в большой политической игре.

Михаил Игнатьев умер из-за прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, писали "Невские новости". Сообщалось также, что кончина наступила на фоне пневмонии и коронавируса, однако эти сведения и сейчас подвергаются сомнению. Игнатьев был отправлен в отставку после череды скандалов. А незадолго до своей смерти он подал иск в отношении президента России Владимира Путина, надеясь, что его восстановят в должности. На фоне подобного и начались скандальные вбросы. Например, блогер Рустем Адагамов написал: " Это тот Игнатьев, который подал иск в суд на Путина. Какое совпадение, ну надо же". Примерно такой же была реакция у политика Сергея Удальцова: "Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев начал судиться с Путиным и вскоре умер". Не говоря уже о безымянных комментаторах с никами вместео имён.

Теорию заговоров, к слову, обещали ещё до того как начали публиковать подобные вбросы. Например, журналист Андрей Медведев подозревал политическую игру:

"Интересно, как быстро оппозиция начнёт говорить, что Игнатьев умер не сам. Что его ликвидировали как возможного лидера протеста, возможно, даже по личному приказу Путина", - писал он в личном телеграм-канале.