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"По личному приказу Путина": Смерть Михаила Игнатьева использовали в политической игре

22 июня 2020, 11:00  •  111 • Политика
Смерть Михаила Игнатьева использовали в политической игре. Но сегодня на похоронах в Чебоксарах об этом не вспоминали, по крайней мере вслух. Ещё за пару дней до этого совершенно циничные сообщения тиражировали в мессенджерах и социальных сетях, в том числе прогнозируя, что договорятся авторы до заявления, что умер чиновник "по личному приказу Путина".
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев похоронен в воскресенье, 21 июня, на городском кладбище в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе администрации главы республики. Игнатьев умер 18 июня в больнице в Санкт-Петербурге на 59-м году жизни после болезни. А после смерти началась настоящая политическая свистопляска, его кончину попытались использовать в большой политической игре.
Михаил Игнатьев умер из-за прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, писали "Невские новости". Сообщалось также, что кончина наступила на фоне пневмонии и коронавируса, однако эти сведения и сейчас подвергаются сомнению. Игнатьев был отправлен в отставку после череды скандалов. А незадолго до своей смерти он подал иск в отношении президента России Владимира Путина, надеясь, что его восстановят в должности. На фоне подобного и начались скандальные вбросы. Например, блогер Рустем Адагамов написал: "Это тот Игнатьев, который подал иск в суд на Путина. Какое совпадение, ну надо же". Примерно такой же была реакция у политика Сергея Удальцова: "Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев начал судиться с Путиным и вскоре умер". Не говоря уже о безымянных комментаторах с никами вместео имён.
Теорию заговоров, к слову, обещали ещё до того как начали публиковать подобные вбросы. Например, журналист Андрей Медведев подозревал политическую игру:
"Интересно, как быстро оппозиция начнёт говорить, что Игнатьев умер не сам. Что его ликвидировали как возможного лидера протеста, возможно, даже по личному приказу Путина", - писал он в личном телеграм-канале.
Однако дальше соцсетей подобные скандальные обсуждения не пошли. Сегодня с Игнатьевым попрощались. К слову, иск в отношении президента рассматривать не стали, и это было ясно задолго до кончины. Бывшая супруга Игнатьева на похоронах говорила о том, что болезнь прогрессировала, но Михаил Игнатьев надеялся использовать каждый шанс, пишет "Ура.ру". Как известно, лечили его в последние дни в Петербурге.

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