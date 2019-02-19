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"По краю ходит старик": Глава Еврокомиссии Юнкер пригрозил США ответными санкциями

19 февраля 2019, 02:09  •  96 • Политика
Еврокомиссия пригрозила ответом США на новые пошлины на автомобили. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер намекнул на отказ от американской сои и сжиженного газа. " По краю ходит старик", - комментируют заявление Юнкера в Twitter.
Если США введет заградительные пошлины на импорт автомобилей из стран Европы, ЕС примет незамедлительные ответные меры. Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Он упомянул о возможности введения санкций в отношении сельского хозяйства и промышленности США. В частности, Юнкер отметил, что ЕС больше не будет чувствовать обязательство покупать американскую сою и сжиженный газ.
"Мы больше не будем чувствовать себя связанными обязательствами покупать больше американской сои и сжиженного газа", - цитирует европейского политика Associated Press.
"По краю ходит старик Жан-Клод!" - прокомментировал резкие высказывания главы ЕК медиаэксперт Дмитрий Смирнов.
Напомним, что президент США Дональд Трамп назвал импорт европейских автомобилей в США - "угрозой национальной безопасности". При этом Европа и так страдает от американских заградительных пошлин на сталь и алюминий.
Глава Еврокомиссии Юнкер пообещал, что ЕС ответит на пошлины США на европейские автомобили: Мы больше не будем чувствовать себя связанными обязательствами покупать больше американской сои и сжиженного газа.
По краю ходит старик Жан-Клод! pic.twitter.com/opBRAkLdYd
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 февраля 2019 г.

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