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"По крайней мере, пингвинам это нравится" - В МИД высмеяли обвинения Терезы Мэй в адрес России

13 марта 2018, 13:09  •  396 • Политика
В телеграм-канале МИД России появилась примечательная анимация, где, по версии британцев, во всем снова виноваты русские.
Министерство иностранных дел России в официальном телеграм-канале опубликовало gif-анимацию, иллюстрирующую уже ставшие традицией обвинения Лондона в адрес России. На примере "чудовища с востока" - сильнейшего снегопада в Великобритании, показано, как в любой новости можно найти "русский след".
В кадре занесенные снегом автомобили и запись: вероятнее всего, виновата Россия. Но...
По крайней мере, пингвинам это нравится, - резюмируют авторы анимации.
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "в отравлении Сергея Скрипаля, вероятнее всего, виновата Россия". В заявлении Мэй постоянно использовался термин "вероятнее всего". В России подобные обвинения назвали "цирком в британском парламенте". Кстати, в ряде британских СМИ материалы о "чудовище с востока" - снегопаде, сопровождались фотографией президента России Владимира Путина.

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