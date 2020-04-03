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"По глазам видно, что они испытывают": Британская медсестра рассказала о страданиях больных COVID-19

03 апреля 2020, 18:35  •  74 • В мире
С каждым днём в Британии увеличивается количество больных COVID-19, а врачи уже сомневаются в том, что пандемия скоро закончится. Молодая британка, работающая в госпитале, рассказала о страданиях пациентов. "По глазам видно, что они испытывают", - призналась девушка.
О своей работе Люси Хатчингс, медсестра госпиталя Саутнемптона, рассказала в беседе с журналистами Daily Mail. По её словам, в госпиталь привозят больных, у которых COVID-19 уже в последней стадии, большинство из них преклонного возраста - от 60 до 90 лет.
По глазам некоторых пациентов видно, что им больно, однако они говорят, что с ними всё в порядке, но это не так. Мне бывает страшно, думаю, что ситуация станет ещё хуже. Похоже, это только начало, - призналась медсестра.
По словам девушки, медперсонал госпиталя уже предупредили о том, что в ближайшее время начнётся приток пациентов молодого возраста. В то же время продолжила Люси, работать становится всё труднее.
Рабочая смена продолжается до 13 часов. Пациентов становится с каждым днём всё больше, а средств индивидуальной защиты для медицинского персонала в госпитале катастрофически не хватает. При этом многие медики напуганы происходящим, однако всё равно продолжают делать "свою замечательную работу", заключила Люси Хатчингс.

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