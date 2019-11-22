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"По Геббельсовской методичке": В Сети пытаются угадать ответ украинцев на видео кораблей от ФСБ
22 ноября 2019, 02:09 • 93 • В мире
В Сети пытаются угадать, что же ответит Украина на доказательства, которые представила ФСБ. Российские силовики опубликовали кадры, на которых видно прекрасное состояние переданных кораблей. Интернет-пользователи предполагают, что дальше украинцы будут действовать "по Геббельсовской методичке".
В Рунете развернулось обсуждение, что же теперь будут делать украинские военные, когда появились веские доказательства от ФСБ. До этого они обвинили российскую сторону в пропаже унитазов с возвращённых судов. Журналистка Юлия Витязева спросила в Twitter, как же будут выкручиваться украинцы? "Рагулье врёт даже тогда, когда молчит", - написала журналистка.
"Они не будут "выкручиваться", Юля. Солгавший раз будет врать до конца... А власть и пропаганда на Окраине человеческой цивилизации построены на лжи, на Геббельсовкой методичке о вранье", - ответил пользователь @KorneevAnatoly.
"У рагулей в каждом глазу по вагону божьей росы. С совестью там полный порядок, её нет", - прокомментировал @angrybe33895346.
Главком ВМС Украины Игорь Воронченко обвинил нашу страну в воровстве лампочек и унитазов с возвращённых кораблей. По словам главкома, своим ходом корабли не двигались, потому что "русские их угробили". Мол, "кляти москали" поснимали c катеров даже плафоны, розетки, лампочки и унитазы. "Мы теперь покажем всему миру варварское отношение русских к этому", - резюмировал Воронченко.
Комичность этих заявлений была настолько очевидна, что пользователи в Twitter не сдержались и устроили флешмоб "Я/Мы украинский унитаз".
Россия предоставила видеодоказательства, в каком состоянии были корабли. На кадрах видно, что суда передали в отличном состоянии, унитазы были на месте.
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