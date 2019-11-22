"По Геббельсовской методичке": В Сети пытаются угадать ответ украинцев на видео кораблей от ФСБ

В Рунете развернулось обсуждение, что же теперь будут делать украинские военные, когда появились веские доказательства от ФСБ. До этого они обвинили российскую сторону в пропаже унитазов с возвращённых судов. Журналистка Юлия Витязева спросила в Twitter, как же будут выкручиваться украинцы? "Рагулье врёт даже тогда, когда молчит", - написала журналистка.

"Они не будут "выкручиваться", Юля. Солгавший раз будет врать до конца... А власть и пропаганда на Окраине человеческой цивилизации построены на лжи, на Геббельсовкой методичке о вранье", - ответил пользователь @KorneevAnatoly.

"У рагулей в каждом глазу по вагону божьей росы. С совестью там полный порядок, её нет", - прокомментировал @angrybe33895346.

Главком ВМС Украины Игорь Воронченко обвинил нашу страну в воровстве лампочек и унитазов с возвращённых кораблей. По словам главкома, своим ходом корабли не двигались, потому что "русские их угробили". Мол, "кляти москали" поснимали c катеров даже плафоны, розетки, лампочки и унитазы. "Мы теперь покажем всему миру варварское отношение русских к этому", - резюмировал Воронченко.

Комичность этих заявлений была настолько очевидна, что пользователи в Twitter не сдержались и устроили флешмоб "Я/Мы украинский унитаз".

Россия предоставила видеодоказательства, в каком состоянии были корабли. На кадрах видно, что суда передали в отличном состоянии, унитазы были на месте.