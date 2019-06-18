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"По Донецку прошла колонна русских танков": Украинские СМИ нагнетают панику перед переговорами в Минске
18 июня 2019, 03:54 • 4 • Политика
Украинские СМИ сообщили о колонне российских танков, которая якобы прошла через Донецк. При этом издания ссылаются на сообщения в соцсетях от людей с никами "циВiльнi оленi" и "UkraineForever".
Украинские СМИ с особым цинизмом разжигают панику на фоне новостей о готовящейся провокации ВСУ. Издание "Диалог.UA" сообщило о якобы прошедшей через Донецк колонне российских танков.
Издание ссылается на сообщения в соцсетях будто бы от жителей города, которые обнаружили на асфальте "характерные следы". При этом приводятся скриншоты сообщений в Twitter от пользователей с совсем не подозрительными никами "циВiльнi оленi" и "UkraineForever". Никаких других доказательств, разумеется, не предоставляется.
Также "Диалог.UA" упоминает обострение, случившееся 16 июня в День Святой Троицы, а также о продолжении эскалации 17 июня. При этом, потеряв всякий стыд, издание обвиняет ополченцев в обстреле собственных городов.
Напомним, что 16 июня в ДНР сообщили о подготовке сил ВСУ устроить информационно-психологическую провокацию с целью срыва мирных переговоров в Минске, назначенные на 19 июня. Вскоре после этого украинская армия начала интенсивные обстрелы в районе Донецка. Бои длились до полуночи. На следующий день 17 июня обстрелы и бои возобновились с новой силой.
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