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"По доброй воле вооружение раздаёте?": "Гоблин" раскрыл роль американцев в "чешском скандале"

21 апреля 2021, 11:50  •  87 • Политика
Известный писатель и публицист Дмитрий Пучков, известный также как "Гоблин", задал прямой вопрос американской стороне по поводу подрывов складов с боеприпасами в Чехии в 2014 году. "Это вы, вот, по доброй воле дорогостоящее вооружение раздаете?" - поинтересовался он, отметив, что роль США во всей этой истории очень интересна.
Взрывы складов в чешской Врбетице, в которых обвиняют граждан России, произошли в самый разгар событий на Украине - об этом напомнила ведущая программы "Война и мир" на Радио "КП" Надана Фридрихсон. Она попыталась проследить логику чешских обвинителей, которые заявили, что русские спецагенты Петров и Боширов чуть ли не по заданию ЦК КПСС подорвали эти склады.
Однако сами чехи не скрывают, что на складах хранилось оружие, которое позднее должны были направить на Украину.
Собеседник Фридрихсон, писатель и публицист Дмитрий Пучков ("Гоблин") напомнил, что в этой истории в самом неприглядном свете предстают Соединённые Штаты. "Давайте для начала ткнём пальцем в США просто для разнообразия", - предложил он.
Они дали команду немедленно везти боеприпасы, которые сохранились от советских вооружений в этой самой Чехии, срочно везти на Украину. Для того, чтобы разжигать там гражданскую войну. Почему бы об этом не поговорить? Для чего вы поставляете на Украину вооружение и боеприпасы? Чтобы украинцы убивали друг друга?
При этом, заметил писатель, украинцы даже не платили за это вооружение деньги: "Это вы, вот, по доброй воле дорогостоящее вооружение раздаёте? Не по доброй воле? Кто-то приказал? А кто?"
Пучков считает, что подобные вопросы гораздо интереснее, чем "дурацкие обвинения", тем более что за семь лет следствие ничего не смогло найти.

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